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「德國矽谷」向台灣招手 薩克森邦總理力薦企業訪台中

台中市長盧秀燕率團訪歐拚經濟，德國時間10日抵達有「德國矽谷」美譽的薩克森邦首府德勒斯登，拜會德勒斯登市長希柏特。由於台積電在當地投資設立歐洲半導體製造公司（ESMC），台中又是歐積電培育人才的重要訓練基地，讓兩座城市因半導體產業緊密連結，為此次交流增添更多合作契機。德勒斯登（Dresden）是歐洲重要半導體重鎮，生產全歐近三分之一晶片。台積電與合作夥伴共同投資的歐積電預計於2027年正式投產，台積電台中廠則是歐積電培育人才的重要訓練基地，每年都有不少專業技術人員往返兩地交流。隨著半導體供應鏈合作日益深化，台中與德勒斯登的互動也愈發頻繁。會談中，希柏特（Dirk Hilbert）對台積電在台中的營運模式深感興趣，並關注城市如何因應高科技產業發展所需的水資源、電力供應及交通配套等議題。雙方除交換城市治理經驗，也相約未來持續深化交流與合作，尋求更多產業與經貿發展機會。當晚盧秀燕受邀出席德勒斯登工商會年度聯誼晚會，與當地政商界人士交流互動。薩克森邦總理克雷奇默（Michael Kretschmer）致詞時兩度歡迎盧秀燕到訪，並公開肯定台灣在高科技產業發展上的卓越表現，鼓勵德國企業多前往台灣及台中考察。盧秀燕也與克雷奇默、圖林根邦總理福伊特（Mario Voigt）交流，就產業合作、投資環境及經貿發展等議題交換意見，展現台中積極拓展國際合作的企圖心。盧秀燕表示，面對國際經貿環境快速變動及全球供應鏈重組趨勢，台中市近年積極協助企業拓展非美市場，希望透過此次訪歐行程，進一步深化與德國及歐洲產業界的合作關係。她認為克雷奇默總理公開表達對台灣高科技產業的肯定，顯示德國地方政府高度重視台灣產業實力，也為未來台中與薩克森邦在半導體、高科技及經貿領域的合作奠定更堅實基礎。