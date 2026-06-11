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東南亞市占率最高的叫車與外送平台Grab擬收購foodpanda台灣外送事業，引起外界關注。為此，民進黨立委林月琴、徐富癸等人今（11）日召開公聽會，表達對併購案可能造成市場過度集中、資安、國安風險、外送員權益等問題，而學者也點出對併購案的憂心，政府官員則強調，會審慎考量該案。為釐清跨國平台整併可能帶來的衝擊，綠委林月琴、賴惠員及徐富癸共同召開「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權公聽會」，邀集主管機關、專家學者及民間團體，從公平競爭、資通安全、國家安全、外送員勞動保障及消費者權益等面向進行深入討論。林月琴表示，今年3月Grab提出併購foodpanda 的案件，目前正在公平會審查中，他關心的是，若市場過度集中變成只有少數平台，可能會影響市場競爭，讓消費者選擇變少、店家議價空間縮小，也可能影響外送服務品質；同時，平台掌握大量消費者與店家資料，也涉及資料怎麼使用、資安是否足夠安全的問題。綠委鍾佳濱說，在壟斷審查之外，呼籲業者遵守台灣法規的同時，也建議平台方可以多和外送員進行對話，瞭解他們的擔憂，共同就「勞動權益」與「待遇保障」達成共識；賴惠員指出，平台經濟時代的競爭問題，不能只看表面，如買方名稱與股權比例，更要釐清背後是否存在董事席次、交叉持股、策略合作、資訊流通等足以影響決策與市場行為的實質影響力。徐富癸則說，外送平台每天掌握數百萬筆交易資料與位置資訊，這些資料不只是商業資資產，更可能涉及國家數位安全與社會韌性，當平台背後涉及複雜的跨國資本結構與與股權連結時，政府必須清楚掌握資料流向、資料存放地點以及資料治理機制。他說，他之前質詢時提過，目前Grab使用的地圖，跟中國華為花瓣地圖有深度合作，具共享圖資協定，是否會提供給中國，仍未看到明確回應。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國內搭車平台發生司機騷擾媒體主播事件，可說是供應鏈安全的縮影，平台洩露個人聯絡資訊的情報問題，其實國家組織也面對此種潛在威脅。他說，近年歐洲各國接連偵破或調查涉及中國物流與供應鏈間諜與情報安全案件，包括德國萊比錫機場貨運資訊洩漏案、比利時對阿里巴巴列日物流中心的安全調查等，都反映出國家情報安全的重點已經從傳統的軍事基地與武器工廠，逐漸延伸到物流網路、港口設施與供應鏈資料庫。新加坡競爭法權威、對新加坡Grab-Uber結合案深入瞭解的新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong表示，新加坡Grab-Uber結合案的親身經驗，對亞洲各區域主管機關，包括台灣當前審查Grab併購foodpanda一案，具有直接且不容忽視的參照價值，2018年新加坡競爭主管機關雖就Grab-Uber結合案作成違規裁決並課以罰鍰，但事後的行為命令與罰鍰均未能使市場恢復至結合前的競爭狀態，正是從這段教訓中汲取經驗，新加坡主管機關於2024年果斷採取預防性臨時措施，事前阻止Grab併購foodpanda新加坡業務，避免重蹈覆轍。Burton Ong在研究中明確指出，此類結合可能因網絡效應及市場傾覆，對競爭秩序造成無法彌補的損害，罰鍰往往被跨國企業視為可預見的交易成本，而行為命令終究只是真正競爭制衡的次等替代品；他警示，得知台灣公平交易委員會此刻站在關鍵的十字路口，事前禁止是唯一有效的防線，切莫等到獨佔市場地位鞏固完畢，才追悔莫及。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪則說，GrabMaps與具中國解放軍背景的華為簽署Petal Maps圖資交換協議，全台數百萬民眾與重要機關的精細地理定位（GIS）及日常物流動線，恐面臨跨國數據流失風險；他直言，更致命的是，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心，其演算法靈魂由中國團隊一手打造，有無接受中國政府不透明的隱形財政補助更無法查知。對此，國安局官員回應，今年已對一些中共的APP做資安檢測，若它有涉及中企的資金來源，會建請相關主管機關進行認定；公平會、數發部等官員則強調，對於併購案會審慎考量。