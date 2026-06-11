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舊金山巨人隊今（11）日在主場上演了一場足以載入棒球史冊的「終極大逆轉」！面對來訪的華盛頓國民隊，巨人隊前7局打完還深陷1：9的8分落後深淵，沒想到打線在最後兩個半局徹底甦醒狂炸10 分。九局下半，年僅21歲的巨人大物新秀艾德里奇（Bryce Eldridge）在無人出局、落後3分且滿壘的極限考驗下，轟出一發右外野的再見「終極滿貫全壘打」，幫助巨人以11：10氣走國民，不僅成功終結近期的2連敗，更締造了大聯盟多項高懸數十年的歷史神蹟。本場比賽巨人隊開局走得極其不順，前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投5.2局挨了國民強打伍德（James Wood）一記兩分砲在內失掉5分；接手的第二任投手塞莫爾（Carson Seymour）更是雪上加霜，僅投1.1局就狂掉4分。前7局打完，國民隊取得9：1的絕對領先。然而，奇蹟在8局下半悄然發動。面對8分的分差，巨人強打查普曼（Matt Chapman）與迪佛斯（Rafael Devers）頂住壓力，率先敲出驚天動地的「背靠背」陽春全壘打，一舉點燃休息室反撲氣焰。隨後巨人選到兩次保送，並靠著蘇薩克（Daniel Susac）的適時二壘安打、吉爾伯特（Drew Gilbert）的內野滾地球與國民隊的暴投，單局瘋狂鯨吞5分，將比分追至6：9。儘管國民隊在9局上靠著米德（Curtis Mead）的陽春砲追加保險分，將比分改寫為10：6，但此時的巨人打線早已勢不可擋。9局下半巨人落後4分，阿拉耶茲（Luis Arraez）與查普曼接連揮出二壘安打率先追回1分，隨後迪佛斯選到保送。此時輪到近況燙到發火的南韓巨星李政厚，他全場4打數敲出2安打、跑回2分，還跑出個人本季第3次盜壘成功。李政厚在關鍵時刻揮出此役個人第二安，賽後打擊率更來到0.338，還成功幫巨人隊在無人出局時塞滿壘包。在落後3分、滿壘的生死關頭，2023年首輪第16順位的超級新秀艾德里奇站上打擊區。面對國民隊左投帕克（Mitchell Parker）投出的一顆滑球，艾德里奇毫不猶豫全力拉擊，球宛如平射砲般直直轟向右外野全壘打牆頂端，硬生生飛出大牆！這發再見滿貫全壘打，瞬間讓全場舊金山球迷陷入瘋狂。因為這一棒是在落後3分的情況下一擊逆轉，在美國棒壇被賦予了「終極滿貫砲」的至高美譽。這關鍵的一發全壘打，不僅是艾德里奇大聯盟生涯的第一支滿貫砲，同時也是他生涯的第4轟，更一舉刷爆了大聯盟多項歷史紀錄。年僅21歲又233天的艾德里奇，憑藉這一棒正式超越了1956年7月25日由名人堂傳奇球星克萊門特（Roberto Clemente）所保持的21歲又342天紀錄，躍升為大聯盟歷史上最年輕擊出再見滿貫全壘打的球員。同時，這也是巨人隊史自1952年6月16日的名將湯姆森（Bobby Thomson）後，暌違74年再度有球員在上場打擊、球隊仍落後3分的情況下，驚天動地擊出再見滿貫砲的神蹟。此外，這場球賽更寫下了近代棒球最強的末局逆轉秀，巨人隊不僅成為自2009年5月25日的印地安人隊（守護者隊前身）以來，首支在進入第8局時落後至少8分卻能逆轉奪勝的球隊，更是大聯盟歷史上首度有球隊在8局過後仍落後高達8分以上，最終靠著再見滿貫全壘打贏球的比賽。賽後，這位少年英雄艾德里奇顯得相當激動，他透露兩天前自己才在9局下半兩出局、一三壘有人的類似關鍵時刻遭到三振，當時讓他懊悔不已，也對自己那一打席的表現非常不滿，甚至一直跟很多人說，強烈渴望能再得到一次那樣證明自己的機會，只是沒想到這個機會居然只隔了兩天就再次降臨。如今美夢成真，這位年輕小將在克服挫折後展現了無比的霸氣，他表示自己一直在腦海中想像那個畫面，也一直想成為那種在關鍵時刻能站出來的人。艾德里奇高興地說，雖然前兩天的失敗讓他很挫折，但也學到了很多，很開心這次等到了自己要的球，並順利送出大牆。身為球隊的超級新星，他也宣示了自己的雄心壯志：「我會繼續努力，因為我每天激勵自己的目標，就是成為這支球隊的門面。我想站在那種大場面，也想成為那個挺身而出的人，而這次生涯第一次的重要時刻，真的非常特別！」