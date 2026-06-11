2026年世界盃A組分組賽迎來焦點大戰！由亞洲傳統勁旅韓國對決睽違20年重返世界盃舞台的捷克。本場比賽將在墨西哥瓜達拉哈拉球場（位於薩波潘）點燃戰火，台灣時間6月12日早上10：00開戰，韓國將由世界級球星、球隊精神領袖孫興慜率領，試圖搶下本屆世足首勝。這也是兩隊在國際正式大賽中的首度交鋒。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊
📍韓國VS捷克戰力焦點分析
📍韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單
📍韓國VS捷克之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃捷克國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊
比賽對戰：韓國 vs 捷克（世界盃A組第二輪）
比賽時間：2026年6月12日早上10：00
比賽地點：墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）
韓國VS捷克戰力焦點分析
韓國隊：16場不敗的亞洲虎
韓國隊在本次世界盃資格賽中表現極為強悍，創下16場不敗（11勝5平）的傲人戰績，期間狂轟40球僅失8球。總教練洪明甫在第二度執掌國家隊兵符後，將球隊打造得極具防守韌性，並主打「3-4-2-1」陣型，旨在釋放核心球星孫興慜的進攻創造力。這預計是33歲隊長孫興慜的最後一屆世界盃，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。
捷克隊：布拉格斯拉維亞的團隊凝聚力
捷克自2006年後再度以獨立國家身分挺進世界盃決賽圈，但晉級過程充滿波折。前隊長索切克因風波被剝奪袖標、前主帥哈謝克在世界盃前一個月因輸給法羅群島遭解雇。最終由賽會最年長教頭庫貝克緊急接任，並在3月的附加賽中接連透過點球大戰氣走愛爾蘭與丹麥。這支捷克隊有多達10名球員來自本土豪門布拉格斯拉維亞，團隊默契與定位球戰術（資格賽攻入11個定位球為歐洲之冠）是他們的致命武器。
歷史對戰與關鍵數據
兩隊此前僅在2016年的友誼賽交手過1次，當時南韓以2:1取勝。韓國近15場比賽中有14場呈現「只有贏球方取得進球」的零封或被零封態勢。
韓國在世界盃過去13個進球中，有多達12球是在下半場攻入。捷克近期5場比賽的總進球數全數超過2.5球。
韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單
雙方不約而同都可能排出「3-4-2-1」的鏡像陣型，中場黃仁範與索切克的對決將決定比賽節奏。
📍韓國隊
預計先發陣容（3-4-2-1）：金承奎；李韓范、金玟哉、李期赫；薛永佑、黃仁範、李在城、李太錫；李剛仁、黃喜燦；孫興慜
傷兵名單：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，休養8週，無緣世界盃）。李太錫與裴峻浩目前有輕傷在身，仍在觀察中。
📍捷克隊
預計先發陣容（3-4-2-1）：科瓦爾；查洛佩克、赫拉納奇、克雷伊奇；曹法爾、索切克、徹夫、尤拉塞克；普羅沃德、舒爾茨；希克
傷兵名單：目前26人名單全員健康。
韓國VS捷克之戰亮點與結果預測
兩隊主帥在賽前已展開心理戰，捷克老帥庫貝克公開表示已制定專門限制孫興慜的防守計劃。外界預估雙方在上半場會踢得相對謹慎，半場戰平的機率不低。
不過，南韓具備更豐富的大賽經驗與穩定的資格賽狀態，加上孫興慜與李剛仁在鋒線的撕裂能力，Opta等數據機構預測南韓本場「不敗（勝或平）」的信心度中等。這場充滿戰術博弈的矛盾大對決，絕對是2026年世界盃不容錯過的小組賽激戰。
2026世界盃韓國國家隊球員名單
2026世界盃捷克國家隊球員名單
2026世界盃A組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊
📍韓國VS捷克戰力焦點分析
📍韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單
📍韓國VS捷克之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃捷克國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單
比賽對戰：韓國 vs 捷克（世界盃A組第二輪）
比賽時間：2026年6月12日早上10：00
比賽地點：墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）
韓國VS捷克戰力焦點分析
韓國隊：16場不敗的亞洲虎
韓國隊在本次世界盃資格賽中表現極為強悍，創下16場不敗（11勝5平）的傲人戰績，期間狂轟40球僅失8球。總教練洪明甫在第二度執掌國家隊兵符後，將球隊打造得極具防守韌性，並主打「3-4-2-1」陣型，旨在釋放核心球星孫興慜的進攻創造力。這預計是33歲隊長孫興慜的最後一屆世界盃，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。
捷克隊：布拉格斯拉維亞的團隊凝聚力
捷克自2006年後再度以獨立國家身分挺進世界盃決賽圈，但晉級過程充滿波折。前隊長索切克因風波被剝奪袖標、前主帥哈謝克在世界盃前一個月因輸給法羅群島遭解雇。最終由賽會最年長教頭庫貝克緊急接任，並在3月的附加賽中接連透過點球大戰氣走愛爾蘭與丹麥。這支捷克隊有多達10名球員來自本土豪門布拉格斯拉維亞，團隊默契與定位球戰術（資格賽攻入11個定位球為歐洲之冠）是他們的致命武器。
兩隊此前僅在2016年的友誼賽交手過1次，當時南韓以2:1取勝。韓國近15場比賽中有14場呈現「只有贏球方取得進球」的零封或被零封態勢。
韓國在世界盃過去13個進球中，有多達12球是在下半場攻入。捷克近期5場比賽的總進球數全數超過2.5球。
韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單
雙方不約而同都可能排出「3-4-2-1」的鏡像陣型，中場黃仁範與索切克的對決將決定比賽節奏。
📍韓國隊
預計先發陣容（3-4-2-1）：金承奎；李韓范、金玟哉、李期赫；薛永佑、黃仁範、李在城、李太錫；李剛仁、黃喜燦；孫興慜
傷兵名單：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，休養8週，無緣世界盃）。李太錫與裴峻浩目前有輕傷在身，仍在觀察中。
📍捷克隊
預計先發陣容（3-4-2-1）：科瓦爾；查洛佩克、赫拉納奇、克雷伊奇；曹法爾、索切克、徹夫、尤拉塞克；普羅沃德、舒爾茨；希克
傷兵名單：目前26人名單全員健康。
兩隊主帥在賽前已展開心理戰，捷克老帥庫貝克公開表示已制定專門限制孫興慜的防守計劃。外界預估雙方在上半場會踢得相對謹慎，半場戰平的機率不低。
不過，南韓具備更豐富的大賽經驗與穩定的資格賽狀態，加上孫興慜與李剛仁在鋒線的撕裂能力，Opta等數據機構預測南韓本場「不敗（勝或平）」的信心度中等。這場充滿戰術博弈的矛盾大對決，絕對是2026年世界盃不容錯過的小組賽激戰。
2026世界盃韓國國家隊球員名單
|預計陣型
|位置 / 角色
|球員名稱
|備註 / 狀態
|首發 (3-4-2-1)
|守門員
|金承奎
|後衛
|李韓范
|後衛
|金玟哉
|防線核心
|後衛
|李期赫
|中場
|薛永佑
|中場
|黃仁範
|中場節奏核心
|中場
|李在城
|中場
|李太錫
|有輕傷疑慮，仍在觀察
|前鋒
|李剛仁
|進攻中場 / 組織核心
|前鋒
|黃喜燦
|進攻中場
|前鋒
|孫興慜
|隊長 / 鋒線主力
|替補名單
|守門員
|趙賢祐
|後衛
|朴鎮燮
|後衛
|金英權
|後衛
|洪喆
|中場
|白昇浩
|中場
|鄭又榮
|中場
|李東炅
|前鋒
|吳賢揆
|前鋒
|曹圭成
|傷兵 / 缺陣
|中場
|裴峻浩
|有輕傷疑慮，出戰成疑
|後衛
|曹侑珉
|足底筋膜部分撕裂，確定無緣世界盃
|預計陣型
|位置 / 角色
|球員名稱
|備註 / 狀態
|首發 (3-4-2-1)
|守門員
|科瓦爾
|後衛
|查洛佩克
|後衛
|赫拉納奇
|後衛
|克雷伊奇
|中場
|曹法爾
|中場
|索切克
|中場核心
|中場
|徹夫
|中場
|尤拉塞克
|前鋒
|普羅沃德
|進攻中場
|前鋒
|舒爾茨
|進攻中場
|前鋒
|希克
|主力前鋒 / 資格賽神射手
|替補名單
|守門員
|斯塔內克
|後衛
|齊馬
|後衛
|杜德拉
|後衛
|澤萊尼
|中場
|薩迪萊克
|前鋒
|赫洛熱克
|前鋒
|喬里
|前鋒
|希蒂爾
|前鋒
|切爾尼
|傷兵 / 缺陣
|-
|-
|26人名單目前全員健康
|賽事輪次
|比賽時間 (CST)
|對戰組合
|比賽場地
|第一輪
|2026年6月12日 03:00
|墨西哥 vs 南非
|墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium)
|第一輪
|2026年6月12日 10:00
|韓國 vs 捷克
|瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium)
|第二輪
|2026年6月19日 00:00
|捷克 vs 南非
|亞特蘭大體育場 (Atlanta Stadium)
|第二輪
|2026年6月19日 09:00
|墨西哥 vs 韓國
|瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium)
|第三輪
|2026年6月25日 09:00
|捷克 vs 墨西哥
|墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium)
|第三輪
|2026年6月25日 09:00
|南非 vs 韓國
|蒙特雷體育場 (Monterrey Stadium)
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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