2026年世界盃A組分組賽迎來焦點大戰！由亞洲傳統勁旅韓國對決睽違20年重返世界盃舞台的捷克。本場比賽將在墨西哥瓜達拉哈拉球場（位於薩波潘）點燃戰火，台灣時間6月12日早上10：00開戰，韓國將由世界級球星、球隊精神領袖孫興慜率領，試圖搶下本屆世足首勝。這也是兩隊在國際正式大賽中的首度交鋒。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。

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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊
📍韓國VS捷克戰力焦點分析
📍韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單
📍韓國VS捷克之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃捷克國家隊球員名單 
📍2026世界盃A組賽程表
📍茲維列夫與柯博利的晉級之路對手名單

▲世界盃A組賽程。（圖／取自FIFA）
▲世界盃A組賽程。（圖／取自FIFA）
2026世界盃6/12韓國VS捷克基本資訊

比賽對戰：韓國 vs 捷克（世界盃A組第二輪）

比賽時間：2026年6月12日早上10：00

比賽地點：墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）

韓國VS捷克戰力焦點分析

韓國隊：16場不敗的亞洲虎

韓國隊在本次世界盃資格賽中表現極為強悍，創下16場不敗（11勝5平）的傲人戰績，期間狂轟40球僅失8球。總教練洪明甫在第二度執掌國家隊兵符後，將球隊打造得極具防守韌性，並主打「3-4-2-1」陣型，旨在釋放核心球星孫興慜的進攻創造力。這預計是33歲隊長孫興慜的最後一屆世界盃，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。

捷克隊：布拉格斯拉維亞的團隊凝聚力

捷克自2006年後再度以獨立國家身分挺進世界盃決賽圈，但晉級過程充滿波折。前隊長索切克因風波被剝奪袖標、前主帥哈謝克在世界盃前一個月因輸給法羅群島遭解雇。最終由賽會最年長教頭庫貝克緊急接任，並在3月的附加賽中接連透過點球大戰氣走愛爾蘭與丹麥。這支捷克隊有多達10名球員來自本土豪門布拉格斯拉維亞，團隊默契與定位球戰術（資格賽攻入11個定位球為歐洲之冠）是他們的致命武器。

▲這預計是33歲隊長孫興慜的最後一屆世界盃，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。
▲這預計是33歲隊長孫興慜的最後一屆世界盃，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。
歷史對戰與關鍵數據

兩隊此前僅在2016年的友誼賽交手過1次，當時南韓以2:1取勝。韓國近15場比賽中有14場呈現「只有贏球方取得進球」的零封或被零封態勢。

韓國在世界盃過去13個進球中，有多達12球是在下半場攻入。捷克近期5場比賽的總進球數全數超過2.5球。

韓國VS捷克預計先發名單與傷兵名單

雙方不約而同都可能排出「3-4-2-1」的鏡像陣型，中場黃仁範與索切克的對決將決定比賽節奏。

📍韓國隊

預計先發陣容（3-4-2-1）：金承奎；李韓范、金玟哉、李期赫；薛永佑、黃仁範、李在城、李太錫；李剛仁、黃喜燦；孫興慜

傷兵名單：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，休養8週，無緣世界盃）。李太錫與裴峻浩目前有輕傷在身，仍在觀察中。

📍捷克隊

預計先發陣容（3-4-2-1）：科瓦爾；查洛佩克、赫拉納奇、克雷伊奇；曹法爾、索切克、徹夫、尤拉塞克；普羅沃德、舒爾茨；希克

傷兵名單：目前26人名單全員健康。

韓國VS捷克之戰亮點與結果預測

兩隊主帥在賽前已展開心理戰，捷克老帥庫貝克公開表示已制定專門限制孫興慜的防守計劃。外界預估雙方在上半場會踢得相對謹慎，半場戰平的機率不低。

不過，南韓具備更豐富的大賽經驗與穩定的資格賽狀態，加上孫興慜與李剛仁在鋒線的撕裂能力，Opta等數據機構預測南韓本場「不敗（勝或平）」的信心度中等。這場充滿戰術博弈的矛盾大對決，絕對是2026年世界盃不容錯過的小組賽激戰。

2026世界盃韓國國家隊球員名單

預計陣型 位置 / 角色 球員名稱 備註 / 狀態
首發 (3-4-2-1) 守門員 金承奎  
  後衛 李韓范  
  後衛 金玟哉 防線核心
  後衛 李期赫  
  中場 薛永佑  
  中場 黃仁範 中場節奏核心
  中場 李在城  
  中場 李太錫 有輕傷疑慮，仍在觀察
  前鋒 李剛仁 進攻中場 / 組織核心
  前鋒 黃喜燦 進攻中場
  前鋒 孫興慜 隊長 / 鋒線主力
替補名單 守門員 趙賢祐  
  後衛 朴鎮燮  
  後衛 金英權  
  後衛 洪喆  
  中場 白昇浩  
  中場 鄭又榮  
  中場 李東炅  
  前鋒 吳賢揆  
  前鋒 曹圭成  
傷兵 / 缺陣 中場 裴峻浩 有輕傷疑慮，出戰成疑
  後衛 曹侑珉 足底筋膜部分撕裂，確定無緣世界盃
▲2026世界盃韓國隊球員名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）
▲2026世界盃韓國隊球員名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）
2026世界盃捷克國家隊球員名單 

預計陣型 位置 / 角色 球員名稱 備註 / 狀態
首發 (3-4-2-1) 守門員 科瓦爾  
  後衛 查洛佩克  
  後衛 赫拉納奇  
  後衛 克雷伊奇  
  中場 曹法爾  
  中場 索切克 中場核心
  中場 徹夫  
  中場 尤拉塞克  
  前鋒 普羅沃德 進攻中場
  前鋒 舒爾茨 進攻中場
  前鋒 希克 主力前鋒 / 資格賽神射手
替補名單 守門員 斯塔內克  
  後衛 齊馬  
  後衛 杜德拉  
  後衛 澤萊尼  
  中場 薩迪萊克  
  前鋒 赫洛熱克  
  前鋒 喬里  
  前鋒 希蒂爾  
  前鋒 切爾尼  
傷兵 / 缺陣 - - 26人名單目前全員健康
▲2026世界盃捷克國家隊名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）
▲2026世界盃捷克國家隊名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）
2026世界盃A組賽程表

賽事輪次 比賽時間 (CST) 對戰組合 比賽場地
第一輪 2026年6月12日 03:00 墨西哥 vs 南非 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium)
第一輪 2026年6月12日 10:00 韓國 vs 捷克 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium)
第二輪 2026年6月19日 00:00 捷克 vs 南非 亞特蘭大體育場 (Atlanta Stadium)
第二輪 2026年6月19日 09:00 墨西哥 vs 韓國 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium)
第三輪 2026年6月25日 09:00 捷克 vs 墨西哥 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium)
第三輪 2026年6月25日 09:00 南非 vs 韓國 蒙特雷體育場 (Monterrey Stadium)
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...