我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊害再起！日本三景之一的「天橋立」昨日下午驚傳黑熊出沒，一頭成年雄性月輪熊闖入天橋立觀光風景區域，甚至一度游過海面進入附近住宅區，在警方以及民間協力之下，直到晚間才發現黑熊，並利用麻醉槍成功捕獲，未造成人員傷亡，而這頭黑熊今日也隨即被以安樂死處置。根據京都新聞報導，10日下午4時30分左右，日本京都府宮津市著名景勝地「天橋立」，有民眾向京都府警宮津警察署通報「熊出沒」。京都府丹後土木事務所隨即宣布，對穿越天橋立的府道約2.6公里路段實施全面封閉。宮津警察署警員與京都府職員等人隨後在天橋立附近一處民宅的農田內發現黑熊，並持續監視其動向，以方便捕捉。目擊黑熊的宮津市72歲男性表示：「那隻熊大約有1公尺高，讓人感到相當害怕。」到了約晚間10時，這隻黑熊仍停留在天橋立附近、宮津市江尻地區的一片雜木林內，警方與京都府相關人員持續戒備並監視其行蹤；警方指出，這隻黑熊是一隻體長約1.4公尺的成年熊，當警察和其他當局封鎖天橋立時，這頭熊在附近區域四處奔跑，並在海裡游泳，然後逃向一處民宅和建築物的區域，後躲藏於雜木林中。當晚10點過後，受京都府委託的民間私人公司人員朝黑熊發射兩發麻醉槍；約在晚間10時40分，待黑熊失去行動能力後順利將其捕獲。天橋立與宮城縣的「松島」、廣島縣的「宮島」被譽為「日本三景」之一，每年吸引大量觀光客前來旅遊，狹長的沙洲上，長有數千株松樹。