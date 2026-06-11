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威力彩中獎率超高包牌法！神人抱走15.89億大獎、數學老師試算證實

中獎人之一的台北市中獎者砸下重本包牌，花費了5600元包牌方式抱走大獎，但結果相當驚人，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。

▲一名中獎者使用「超級全餐（成本5600元）」包牌法，幸運囊括威力彩大獎抱走15.89億。（圖/記者黃韻文攝）

但5600元包牌買法中獎率更高，其採用「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率瞬間提升至33萬分之一，約0.000003，比起800元包牌法更有機會中獎。

▲一般常見800元包牌方式中獎率約為250萬分之一，但5600元包牌買法中獎率更高，但花費的成本也更多。（圖/記者張嘉哲攝）

威力彩包牌新玩法！高手爽中20億：連台彩也不可置信

事後台彩公布得主的中獎方式，其採自由選號加包牌方式下注，在第一區選7組碰，第二區只挑3個，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都忍不住驚訝表示「第一次看到這樣的買法！」

▲數學老師李祥曾針對威力彩各種包牌方式，包括800元版本、5600元全包買法等試算中獎機率。（圖／李祥數學YouTube）

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩連續28期槓龜，威力彩頭獎獎金上看9億天價，今（11）日晚間8時30分將開出威力彩最新一期獎號，不少彩迷為了提高中獎機率，開始嘗試使用威力彩包牌法，希望成為今晚的幸運兒。根據台彩統計，威力彩頭獎中獎機率極低，僅有兩千多萬分之一，為了增加中獎機率，包牌成為不少內行彩迷會採取的下注方式。在2022年7月27日當晚，威力彩開出史上最高頭獎獎金31.24億，當時台彩公布開獎結果，頭獎出現在台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分各得15.62億元。針對威力彩包牌中獎率，數學老師李祥過去在個人YouTube頻道解釋，根據台灣彩券威力彩現行規則，威力彩的選號區主要分為兩個區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再從第二區8個號碼中選1個，累計超過2200萬組合，中獎機率大約只有0.00000005，十分不好中獎。但包牌方式可以讓中獎機率提升，，投注金額為800元，中獎率約為250萬分之一，換算下來提高成0.0000004；不過去年也有出現新型包牌法！威力彩在2025年2月24日獎金衝上20億高額數字，當晚台彩公布由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，得主不只一注獨得頭獎，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金總計高達20億2013萬942元。數學老師李祥曾說明，20億頭獎得主的包牌手法較為罕見，首先是在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，李祥進一步解釋，台彩「貳獎」約總獎金15％均分，20億得獎者因第二區號碼僅有選3個，一組中得頭獎，另兩組未中頭獎之組合均為貳獎，因此20億頭獎得主除了頭獎獎金以外，還可以額外得到「24/84的15％總獎金」。但李祥也提醒民眾，不管是什麼包牌方式適當即可，購買彩券量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。