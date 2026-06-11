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「三中案」定讞入監 蔡正元成唯一服刑被告

柯文哲曾探監30分鐘 曝蔡正元寫作計畫

一票大咖現身探監！蔡正元公開名單掀關注

前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透過臉書公開近況，不僅談及獄中生活，也罕見曝光探監名單，當中包含立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲，以及多位藍白陣營人士，引發外界關注。所謂「三中案」，源自國民黨過去處理中視、中影、中廣等黨營事業資產交易所衍生的司法案件。法院認定，蔡正元在處理中影股權交易期間，利用實際掌控的阿波羅公司資金，挪作購屋、購車與清償個人債務等用途，涉侵占金額約2.8億元。最終，高等法院依《刑法》業務侵占罪，判處蔡正元有期徒刑3年6月，案件已確定，不得再上訴；另涉違反《商業會計法》部分則判刑6個月，可易科罰金。蔡正元也成為「三中案」中目前唯一因有罪定讞而入監服刑者。蔡正元自3月27日赴北檢報到後，隨即被移送至位於桃園龜山的台北監獄執行刑期。沉寂2個多月後，他今日首度公開發聲表示，入監至今收到許多朋友關心，不少支持者也送來美食與慰問，讓他十分感念。蔡正元特別提到，多位政壇人士在百忙中親赴探望，讓身處牢獄中的他感受到溫暖，因此公開表達謝意。值得注意的是，在民眾黨團總召陳清龍的安排下，柯文哲於6月初曾赴台北監獄探視蔡正元。柯事後在社群平台分享，原本是想慰問蔡正元，沒想到反而被對方安慰，「他一直說他很好，叫我們不用擔心」。柯文哲透露，蔡正元還興奮分享未來寫作規劃，認為入獄反而讓自己有更多時間沉澱思考，他直言牢房可以限制自由，但無法封鎖對歷史的思考與對世界的理解。柯文哲也感嘆，如今電子腳鐐制度已偏離原先「防止再犯」的目的，只不過是展現當權者的威權。蔡正元此次也公開點名多位探監人士，除了韓國瑜、柯文哲之外，還包括了多名立委如傅崐萁、陳清龍、羅智強、鄭正鈐、李彥秀、呂玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇，以及議員闕枚莎、徐弘庭、王欣儀等人。另外，還有異康公司董事長「CK楊」楊建綱、前台中市觀旅局長林筱淇，民眾黨立院黨團主任陳智菡、其丈夫台北市議員參選人許甫、以及資深媒體人黃光芹等。蔡正元最後表示，還有許多未一一列出的企業界朋友也給予關心，他對所有探望與支持的人，表達最誠摯的感謝。