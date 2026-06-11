麥當勞人氣早餐「厚鬆餅堡」6月10日限時回歸，不過，對不少上班族來說，早餐時段不只要趕打卡，還怕到店排隊、甚至撲空，近日就有網友在Dcard分享「不用排隊也能買到麥當勞鬆餅堡」的方法，就是直接改用外送平台foodpanda下單，搭配折扣券後，一份豬肉蛋厚鬆餅套餐會比用麥當勞歡樂送便宜30元。
上班族怕撲空！改叫外送成功吃到厚鬆餅堡
原PO在Dcard發文表示，自己是想吃鬆餅堡但都吃不到的委屈上班族，因為前兩次厚鬆餅堡回歸時，常常一下就賣完，加上早上趕上班打卡，根本來不及到麥當勞排隊，因此這次直接叫外送。foodpanda 購買兩份鬆餅堡套餐，搭配8折優惠券後，即使額外支付外送員小費，總金額仍較歡樂送低約50元，平均每份套餐可再省下約25元。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言表示「終於不用早起排隊」、「上班族的福音」、「直接叫外送比較省時間」。
外送8折券需滿280門檻，最多折65元
實際比較價格，透過foodpanda點套餐，價格為170元；相同品項使用麥當勞歡樂送，價格則為173元，foodpanda單份套餐已小省3元。不過，真正划算的關鍵是foodpnada有8折券，最高可折65元，但使用門檻需滿280元。假設同樣都點厚鬆餅堡套餐，兩份為340元，打8折最多折扣65元，加上平台服務費約8元，總計為283元，平均一份套餐約142元，比直接使用歡樂送點同樣品項更便宜。
麥當勞厚鬆餅堡系列這次自6月10日起至7月14日限時供應，只限早餐時段供應，本次回歸品項包含全新香鷄蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡等，想再次體驗鹹甜滋味可要把握時間。
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原PO在Dcard發文表示，自己是想吃鬆餅堡但都吃不到的委屈上班族，因為前兩次厚鬆餅堡回歸時，常常一下就賣完，加上早上趕上班打卡，根本來不及到麥當勞排隊，因此這次直接叫外送。foodpanda 購買兩份鬆餅堡套餐，搭配8折優惠券後，即使額外支付外送員小費，總金額仍較歡樂送低約50元，平均每份套餐可再省下約25元。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言表示「終於不用早起排隊」、「上班族的福音」、「直接叫外送比較省時間」。
實際比較價格，透過foodpanda點套餐，價格為170元；相同品項使用麥當勞歡樂送，價格則為173元，foodpanda單份套餐已小省3元。不過，真正划算的關鍵是foodpnada有8折券，最高可折65元，但使用門檻需滿280元。假設同樣都點厚鬆餅堡套餐，兩份為340元，打8折最多折扣65元，加上平台服務費約8元，總計為283元，平均一份套餐約142元，比直接使用歡樂送點同樣品項更便宜。
麥當勞厚鬆餅堡系列這次自6月10日起至7月14日限時供應，只限早餐時段供應，本次回歸品項包含全新香鷄蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡等，想再次體驗鹹甜滋味可要把握時間。