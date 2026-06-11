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行政院長卓榮泰今（11）日出席警察節慶祝大會，致詞時提及近期彰化社頭派出所所長陳國明英勇擒獲歹徒，卻被毒駕毒販用車輛將其雙腿撞成粉碎性骨折，但最讓人不捨與痛心的是，這位毒販竟無保請回，理由竟是沒有逃亡且再犯可能，讓他非常不解，強調第一線的同仁英勇查緝，保護國人身先士卒，不顧自己的危險，司法屏障應該作為所有同仁身後最堅強的那道防線。卓榮泰今日致詞時表示，首先恭喜獲頒模範警察的獲獎同仁，看到每位獲獎者身上，都有為國為人服務的熱忱。且當中也看到許多幸福家庭，長輩、配偶還有小朋友都來，尤其看到小朋友自己特別興奮，因為明年開始都可以領5000元，這就是政府人口對策新戰略，照顧全國每一位人、每一個小朋友。卓榮泰也說，依據中正大學犯罪研究中心在今年2月調查顯示，國人對於司法與犯罪防治的調查中，「維護治安」獲得85.95%的高比例贊同跟肯定。另在「居家與社區治安工作」也獲得了更高92％國人贊同。每一個數字、每一個案件、每一個警察同仁的努力，都代表在這肯定數字當中。當然不會以高比例的肯定當作現在的目標，要精益求精，再往前跨進一步。卓榮泰也提及，最近讓他最痛心與不捨的是，社會上屢傳許多毒駕事件。日前彰化社頭派出所所長陳國明英勇擒獲歹徒，卻被毒駕毒販用車輛將其雙腿撞成粉碎性骨折，人躺在醫院中，自己也特別派代表前往探視，但最讓人痛心與不捨，這位毒販竟「無保請回」，理由是沒有逃亡且再犯可能，這讓他非常不解。卓榮泰說，第一線同仁英勇加強查緝、保護國人身先士卒，不顧自己安危，司法屏障應作為所有同仁身後最堅強的防線。所以自己很肯定檢察官即刻提出抗告，總算能夠回到正規的法律途徑中，再次尋求法律救濟。也希望給社會國人再次看到，當警察同仁在第一線保護國人之際，政府絕對是站在一起，對抗不法分子。卓榮泰也細數各項打黑反毒作為，來確保國人生命財產的安全，而這是一場看不到終點線的戰爭，一定要徹底的打贏這場戰爭。另也要動用「三方警政」，就是集合所有的部會、中央、地方與民間共同參與，社區一起防堵，甚至每個地方房東也要注意。卓榮泰提到，散布在全國各地的警察同仁們，每天都處在不可預知的高度危險中。因此警察同仁身上的各種裝備，以及科技執法各種精進，從內政部到警政署，都要全面檢討、快速更新，絕對不能落於歹徒之後。這是必要對警察同仁最重要的保證。因此第一期「警察科技與執法設備提升」計畫，將投入31億預算來執行。精進鑑識、防暴的功能，加速跨機關資料調閱的這個速度跟橫向的聯繫。強化通訊科技的辦案能力。卓榮泰也表提到，此外在本月3日也核定了警大提升智慧科技執法與安全防護的教學量能中程個案。這當中也核定了5.8億。希望校長能夠在學校當中，讓在學的未來警察同仁們跟第一線接上線。用最新的科技教導他們進到工作的第一天，就在國家整體的安全保障底下，最新的科技協助底下，能夠展現個人以及團隊最大的能量，順利的來銜接各種第一線的警察工作。此外不論是「刑事加給」或「繁重勤務加給」，刑事加給從6成提高到8成，繁重勤務加給也從7成的1倍提高到1.3倍。另其他的縣市也直接加高到4成。認為這對警察同仁來講都已經慢了，當整個國家經濟更成長的時候，國家預算在增加的時候，現在更有能力來為警察同仁來取得更合理的待遇。卓榮泰表示，在場的都是除暴安良、安衛社區的國家人民英雄。在警察節之際，再次謝謝大家，在風雨無阻的時候，總是挺身站在第一線。在各種危險來的時候，總是跟人們方向相反衝進危險現場。當國人正在需要求助的時候，總會在第一時間出現在大家的身旁。在這樣守護每一位國人，守護每一位家庭，政府會絕對跟警察同仁們站在一起，警察節不是一天的快樂，警察過節是要讓人民快樂，警察過節是要讓警察平安、健康。