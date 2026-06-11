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饒慶鈴點名陸委會：是有意為之？還是無能為力？

陸委會日前宣布，將於本月中旬登場的「海峽論壇」屬於中共對台統戰平台，禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，因此駁回台東縣長饒慶鈴申請赴廈門參與行程，引發地方與中央隔空交鋒。對此，饒慶鈴以一篇短文〈我討厭無力感〉回應中央，更反質疑：「是不是打算放任農民自生自滅？」饒慶鈴表示，自己近日曾在中時部落格撰寫一文，而此次無法率縣府團隊赴廈門參加海峽論壇，更讓她深刻感受到那份無力感。她指出，在自己的理解中，海峽論壇和其他亞太地區交流平台並無不同，參與者來自不同城市、產業與領域，目的在於交換資訊、了解市場脈動，以及尋求合作契機，而非單純政治活動。饒慶鈴直言，這些年面對農產銷售、市場波動與產業挑戰，不論是品質管控、開拓通路、跨域合作或協助農民走向海外，她始終與農民站在一起，盡力解決問題，更拋出疑問：「陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？到底是有意為之？還是無能為力？」饒慶鈴進一步質疑，中央過去多次協助民進黨縣市處理各類地方需求，因此忍不住疑惑，關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？最後，她也再度向中央喊話：「如果我誤會了，請告訴農民，你們做了什麼？」