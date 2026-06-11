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演員林智妍、許楠儁近期因主演韓劇《我的王室死對頭》話題不斷，劇中飾演歡喜冤家的兩人火花十足，戲外互動同樣引發關注。近日兩人接受訪問時，林智妍打趣表示許楠儁上「長得像蠑螈」還冒出一句：「這是我的蠑螈！」，許楠儁則露出寵溺微笑，自然又親暱的相處模式，讓大批網友看完都快忘記林智妍的正牌男友李到晛，連忙要他不要看！訪問中，兩人被問到覺得對方像什麼動物。林智妍幾乎沒有思考便搶答表示，自己知道許楠儁最像什麼，「蠑螈！」她接著爆料，最近正在收集許楠儁的搞笑照片，還會從各種奇怪角度偷拍。許楠儁則透露自己收到照片時回覆：「姐姐妳養蠑螈喔？」讓林智妍立刻笑著吐槽，連他自己都承認長得像蠑螈。許楠儁大方認證照片拍起來確實有點像爬蟲類。沒想到話才剛說完，林智妍便直接接話大喊：「這是我的蠑螈！」聞言許楠儁露出無奈又寵溺的微笑，也讓許多觀眾忍不住被兩人的互動逗樂。輪到許楠儁回答時，他看著林智妍思考許久後表示，覺得對方像「駱駝寶寶」。突如其來的答案讓林智妍當場傻眼，忍不住反問：「駱駝寶寶是什麼鬼啊？」許楠儁則急忙解釋，因為感覺非常可愛。林智妍聽完依舊不買單，笑著吐槽：「你要說可愛的動物才行啊！」一來一往的鬥嘴展現十足默契。事實上，《我的王室死對頭》播出期間，兩人的好感情早已多次成為討論焦點。林智妍日前就在IG上公開幕後花絮照，並寫下「申瑞霜，我的王室死對頭」。照片中，許楠儁為了替她拍出滿意照片，甚至跪在地上調整拍攝角度，貼心舉動與劇中角色形成反差，也讓不少觀眾直呼兩人根本把歡喜冤家的化學反應延續到了戲外，雖然大家都知道林智妍有正牌男友，但還是忍不住嗑起CP，直呼：「李到晛不要看！」