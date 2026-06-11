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美國國務院稍早證實，一名派駐緬甸的美國官員在上月於緬甸首都仰光的旅館內身亡，這則消息相當離奇，因為一名泰國女子被當場拘留，外媒指其與案件有關。根據路透報導，美國國務院發言人表示，「我們可以證實，一名派駐美國駐仰光大使館的美國政府雇員已經死亡」，但未進一步說明細節。發言人補充說：「出於對其家屬及親友隱私的尊重，我們目前沒有更多資訊可以提供。」兩名因事件敏感而要求匿名的知情人士透露，該名官員被發現陳屍於仰光的 Sakura Residence & Hotel，這家飯店位於當地主要外交使館區之一，飯店人員以及轄區警方則拒絕回應此案。率先披露這一案件的美聯社指出，一名泰國籍女子因與該死亡事件有關，遭到拘留。泰國外交部表示，目前此案涉及領事協助事務，以及正在透過官方管道進行警方調查，因此拒絕進一步評論。美聯社指出，這家飯店提供長租服務，深受外交官、商務人士和其他國際訪客的歡迎，距離美國大使館約1.5公里（1英里）。