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美軍襲擊油輪 3印度船員喪生

印度外交部抗議 不只一艘遭遇狀況

美軍稱油輪拒服從指揮 公布封鎖數據

印度船員超過30萬 G7峰會美印領袖將碰面

中東局勢再次升級，美伊再次交火，海上封鎖與攔截行動也傳出死傷。一艘懸掛帛琉旗幟的油輪，10日在阿曼海岸遭美軍攻擊，印度官方證實，船上3名印籍船員喪生。這是該海上封鎖令自今年4月13日實施以來，首度傳出人員死亡。據路透社報導，印度港口、船運與水道部部長薩爾巴南達·索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）證實，原本通報失蹤的3名印度籍船員，在遺體被尋獲並確認身分後，已正式證實罹難。印度外交部10日譴責了這起襲擊，並表示已有21名印度水手獲救。由於美軍的軍事行動已直接危害到印度公民的生命安全，知情人士透露，印度政府已於週三緊急召見美國駐印度副大使，向美方提出強烈抗議。印度駐阿曼大使館週四也接獲通報，另一艘同樣載有印度船員的油輪「賈爾維爾號」（MT Jalveer）也在阿曼外海遭遇突發狀況。美國中央司令部發表聲明表示，美軍戰機在阿曼灣對一艘掛有帛琉國旗的油製品載運輪「塞特貝洛號」（Settebello）進行了精準打擊。美軍強調，由於該船員屢次拒絕服從美國軍方的警告與指揮，美軍戰機才朝該船的機艙（引擎室）發射精準導引武器，以強行癱瘓其動力。在過去近兩個月的封鎖行動中，美軍已採取強硬手段癱瘓了多艘船隻，並迫使大量船隻返航。而除了本次爆發衝突的油輪外，美軍同時也公開了自4月13日實施全面封鎖以來的具體數據：8艘違規船隻遭美軍摧毀動力、134艘遵從美軍指令折返或改變航道、42艘載運人道主義援助物資的船隻獲准通行。印度政府數據，印度是全球第三大船員供應國，目前有超過30萬名印度船員在全球航運船隊中工作，這項封鎖令已對印度勞工造成巨大的生命威脅。下週即將舉行七大工業國集團（G7）峰會，屆時印度總理莫迪（Narendra Modi）預計將與美國總統川普（Donald Trump）舉行雙邊會談，這場流血衝突恐為印美關係蒙上陰影。