易遊網年度盛事第八屆「台灣最美飯店大賞」票選活動即日起至6月24日正式開跑！被譽為是「飯店界奧斯卡獎」的指標性選拔，每年累積超過30萬投票數，易遊網更提到，今年度更吸引了超過200間飯店角逐最美頭銜，創下歷屆新高紀錄。本屆票選易遊網更祭出超過50張飯店住宿券鼓勵民眾踴躍參與，包含有「新北北海溫泉洲際酒店」、「了了礁溪」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，只要投票就有機會抽中。
易遊網表示，今年度除了連霸飯店持續參戰外，更有眾多新開幕及首次參賽飯店加入，讓這次票選競爭更加激烈、話題十足。
本屆採實名制投票，須登入易遊網會員方能進行票選。獎項類別共有「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」5大類，各類別票數前6名得主即為優勝飯店。
票數統計將採「全民票選」、「達人讚聲團」、「PRO玩家」三軌並進，其中「達人讚聲團」邀請30位旅遊媒體與人氣部落客參與評選，而今年增加的「PRO玩家」，則由2025年易遊網國旅住宿累積超過30晚的千名資深玩家組成，兩者票數皆有加權計分機制，可能成為左右戰局的關鍵票數。
易遊網補充說明，第八屆「台灣最美飯店」即日起展開為期14天的網路票選，不僅有歷屆得獎飯店繼續加入戰局，更有超過50間首次參與的新秀飯店。民眾只要在活動期間凡完成任一類別投票，即可參加飯店住宿券抽獎；若完成五大類別全數投票，還有機會一人獨得5間飯店住宿券大獎；透過易遊網APP投票再加碼，享額外10張住宿券抽獎機會。而易遊網也攜手參賽飯店推出獨家優惠響應票選盛事，最低下殺6折起，另有房型升等、贈下午茶等好康。
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本屆採實名制投票，須登入易遊網會員方能進行票選。獎項類別共有「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」5大類，各類別票數前6名得主即為優勝飯店。
易遊網補充說明，第八屆「台灣最美飯店」即日起展開為期14天的網路票選，不僅有歷屆得獎飯店繼續加入戰局，更有超過50間首次參與的新秀飯店。民眾只要在活動期間凡完成任一類別投票，即可參加飯店住宿券抽獎；若完成五大類別全數投票，還有機會一人獨得5間飯店住宿券大獎；透過易遊網APP投票再加碼，享額外10張住宿券抽獎機會。而易遊網也攜手參賽飯店推出獨家優惠響應票選盛事，最低下殺6折起，另有房型升等、贈下午茶等好康。