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▲中信兄弟隊魂王威晨，高中時期也就讀穀保家商。（圖／中信兄弟提供,2026.6.3）

穀保家商由於校方轉型，自明年起不再續辦棒球隊，代表這支擁有32年輝煌歷史的台灣青棒名校即將畫下句點，現有球員將轉至三重高中延續棒球夢，引發外界關注。攤開穀保家商棒球隊32年經歷，培育過無數旅外、中華職棒長才，尤其以出產投手聞名，堪稱台灣投手搖籃。今日在日職一軍先發的孫易磊、在美國小聯盟體系的林昱珉、林盛恩，旅韓王牌王彥程等人都是穀保幫，打者方面同樣有不少好手，包含中信兄弟「隊魂」王威晨也出自於此。穀保家商棒球隊創立於1995年，由於當時台北縣（現新北市）基層三級棒球體系高中端面臨斷層，許多國中畢業的優秀好手被迫遠走他鄉就讀，曾任新北市議員的穀保家商校友會會長蔡明堂出資創辦穀保家商棒球隊，將龐大家族與企業資源資助在該隊，這一路就是30年過去。穀保家商32年來培育出無數進入中華職棒、美、日職棒的明星球員，校友在職棒圈人數眾多，與平鎮高中堪稱台灣青棒兩大強權，從1998年陳志誠以投手、役男身分加入台灣大聯盟，成為該校踏入職棒的第一人之後，後續每屆都有球員加入職棒。近年來隨著旅外風潮吹起，穀保家商配合運科發展、出產多位高潛力投手、被國外球隊相中展開旅外生涯，包含旅美組林昱珉、潘文輝、林盛恩，還有旅日組陳冠宇與王彥程（現效力韓職）等人都就讀該校，2023年畢業的孫易磊，則是近期最受關注的好手，不僅以20歲稚齡參與經典賽，還在今日獲得本季初登一軍先發的機會。國內好手方面，從早年的林恩宇、張誌家到江少慶，全部都曾在國外投出好成績，野手方面同樣有不少國內職棒現役好手，除最具代表性、穀保家商第2界的台灣鐵捕高志綱之外，包含中信兄弟隊長王威晨、台鋼雄鷹「大王」王柏融、岳東華、岳政華、林智平、邱智呈、宋嘉翔與林佳緯等一軍球星，都出自於該校。值得注意的是，林家正自旅美讀高中以前，也曾就讀於穀保家商，後續以捕手身分在美發光發熱，最高層級達到3A，還成為中華隊現役最強捕手，並持續在日職努力。