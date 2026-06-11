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毒駕事件頻傳，內政部今（11）日在部務會報後記者會上，展示警察執勤裝備優化，包括增列防割手套、戰術臂盾及防暴鋼叉等防護型裝備機具配賦原則，符合實際需求。不過媒體質疑，毒駕犯拒絕盤查，撞死員警或是受傷意外頻傳，新型裝備是否能避免災害再度發生？警政署副署長李文章表示，已經改善兩個取締作業程序，包括員警取締時，不能伸手進入車內拉方向盤；另外取締毒酒駕，要保持安全防護空間，不能車輛後退、左右轉，員警就受傷。內政部今日部務會報後記者會，針對「毒駕攔檢改善精進作為」，將落實「安全優先、依法執法、三安並重」原則，要求執勤員警於攔檢時確實要求駕駛人配合熄火、下車接受檢查，以降低拒檢逃逸及駕車衝撞風險。對於拒不配合且有危害執勤安全之虞者，將依警械使用條例及相關法令規定，依法採取必要強制措施，迅速排除危害。在精進措施方面，內政部警政署已啟動包括重新檢視高風險攔檢標準作業程序、強化組合警力及安全站位、善用車輛攔截阻車設備、推動情境式實戰訓練、提升毒駕徵候辨識能力，並建立高風險攔檢勤務標準化模式等多項具體作為。同時持續推動毒駕查緝法制精進，研議強化毒駕檢測及執法機制，提升查緝效能。在裝備優化方面，將針對應勤裝備進行全面優化，包括「微型攝影機」提升解析度及低照度錄影成像；「防護型噴霧器」由霧狀或圓錐噴射精進為高辣度之精準水柱，且可遠距離使用；「警棍」結合破窗器以延伸施力距離，全面提升擊破效率，並持續檢討其餘核心裝備，朝提升採購單價、納入同仁評選機制等方向處理。此外，為提升第一線員警防護能力、降低執勤受傷風險，日前亦已預告「警察勤務裝備機具配備標準」修正草案，增列防割手套、戰術臂盾及防暴鋼叉等防護型裝備機具及配賦原則，以符合實際需求。李文章表示，警察裝備分為三大類，第一項個人裝備，包括防彈衣、戰術槍套組、微型攝影機、防護型噴霧器、止血帶、警棍；第二項是車輛裝備，包括防暴鋼叉以及盾牌；最後是單位裝備，包括震撼彈、瓦斯彈、防暴防彈盾牌、防彈面罩，這是每個派出所都有的裝備，警察會依不同狀況用不同裝備。至於新裝備是否能降低員警取締傷損，李文章說，機車攔查汽車難免有些狀況發生，警政署針對毒駕有改善兩個標準作業程序，第一是不鼓勵員警在取締汽車駕、汽車駕駛人時，規定頭跟手不能伸入車內、拉住方向盤，這沒辦法阻止車輛。李文章續道，第二，在取締任何的犯罪，不管是毒駕、酒駕，一定要有保持安全的防護空間。不能說這車輛執行後退、左轉、右轉，員警就受傷。李文章說，毒駕徵候的判斷非常重要，如果已經看到毒品，員警盤查若不熄火下車，員警就會採取破窗、噴瓦斯噴霧器相關的措施，也授權同仁必要的時候可以使用槍枝要求下車，但他強調，這是在有事實情況下，員警才會執行這樣的方式；但倘若汽車駕駛人直接衝撞，鼓勵員警保護自己安全，通報勤務中心進行攔截圍捕。