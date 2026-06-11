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中國近日派出多艘船艦前往台灣東部海域，並宣稱執行「海上交通專項執法」，中國官媒更宣稱已完成台灣東部海域巡查，補齊台灣島東部海底地圖。對此，陸委會副主委梁文傑今（11）日表示，中方相關科研船過去就曾多次在周邊海域進行調查，此次只是藉機擴大行動範圍，並不是現在才開始。梁文傑指出，中方近年來經常派遣2至4艘海警船出現在台灣東部海域，這次則是擴大編隊，藉由日前經濟海域相關議題，試圖將台灣東部海域納入管轄範圍，他強調，國人應提高警覺，也希望社會能給予海巡人員更多支持，因為海上安全與海域權益，都仰賴第一線人員守護。針對中方表示，未來恐不再有所謂台灣海峽概念，梁文傑直言，中方做法就是「藉著一次又一次的突發事件步步進逼」，他舉例，從美國前眾議院議長裴洛西訪台後，共機跨越海峽中線常態化，到金門漁船翻覆事件後，中方加強外島周邊執法，都是逐步改變現狀的作法。面對中國施壓，梁文傑坦言，這已不是隱憂而是明憂，中共消滅中華民國的意圖並未改變，但台灣仍須保持冷靜、堅定應對，他表示，此次中方自廈門出發的4艘船艦進入相關海域後，我方同樣派出4艘船艦一對一全程監控、伴航，強調海巡與海軍弟兄執勤相當辛苦，呼籲國民持續給予支持。