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金曲歌王林俊傑與小21歲女友「七七」自去年底公開戀情後備受關注，沒想到女方近日卻被抹黑是「擦邊網黃」、「外圍女」，甚至被爆欠錢不還、父親是經濟犯等不實傳聞。面對接連不斷的造謠攻擊，七七也正式採取法律行動反擊。自七七和林俊傑的戀情曝光後，網路上陸續出現大量七七的不實爆料，不僅有人冒充同學散布假消息，還將她的照片P圖到賭場廣告中，甚至捏造她的爸爸是「經濟犯」、林俊傑家人反對兩人交往等說法，引發許多關注。為此七七也決定不再忍讓，她昨（10）日委託律師團隊展開維權程序，並向北京市公安局某分局正式報案。除了刑事與行政程序外，七七也已針對部分查明身分的造謠者，向法院提告，並要求公開道歉、賠償精神損害撫慰金，並負擔相關維權成本。律師團隊表示，已完成多項侵權內容的取證與公證程序，即便部分帳號已刪除或註銷，仍將持續追究法律責任。聲明中強調，對於惡意造謠及網路暴力行為將採取「零容忍」態度，未來也會持續監測網路輿情，依法追究相關責任。