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▲東京迪士尼緊急警告：社群媒體出現非法私人導覽 遊客小心踩雷（圖／路透社／達志影像）

計劃前往東京迪士尼的台灣遊客注意了，出發前有一件重要的事情必須先確認清楚。東京迪士尼度假區日前在官方網站發出正式警告，指出已在社群媒體上發現多個與園方完全無關的非官方導遊，正透過各平台販售私人帶路導覽服務，帶領遊客遊覽東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋。園方強調，未經許可的園區內營利活動屬於明確違禁行為，且可能引發各種糾紛，鄭重呼籲所有遊客切勿預約或使用相關服務。東京迪士尼近年吸引大批台灣、韓國與東南亞遊客，訪日旅遊熱潮持續升溫，加上園區內排隊等待時間動輒數小時，不少人開始尋找「更有效率」的遊園方式。非官方導遊看準這個商機，在Instagram、TikTok、小紅書等社群平台上大量推廣，標榜能帶領遊客輕鬆遊覽、避開人潮，吸引不少不知情的海外遊客上當。然而，這類服務不只違反園規，一旦遭到發現，遊客可能面臨被驅逐出園的風險，花了大老遠來日本，最後卻因此掃興離場，得不償失。值得注意的是，這次警告的發布時間，恰好與官方VIP導覽的漲價消息同步曝光。東京迪士尼官方目前提供「私人VIP導覽服務」，由專屬導遊依照賓客需求量身規劃，帶領遊覽園區約6小時。費用在6月30日前為44萬至66萬日圓，7月1日起將統一調整為66萬日圓（約新台幣13萬元），漲幅相當可觀。不過，這項服務並非人人都能申請——最多限10人同行，且僅開放給入住迪士尼飯店指定客房的住客才有資格預約。換言之，對一般旅客而言，這項服務幾乎是可望不可及的。對台灣旅客而言，在規劃東京迪士尼行程時，最容易在以下幾個情況遇到這類非法導覽：在小紅書或Instagram搜尋「東京迪士尼攻略」時，看到自稱「在地達人帶路」或「包場VIP體驗」的廣告；或是在臉書旅遊社團中，有人兜售價格遠低於官方VIP導覽卻聲稱可享有同等服務的套裝行程。遇到這類情況，建議一律以官方網站的資訊為準，非官方服務無論價格多誘人，都可能讓整趟東京迪士尼之旅留下遺憾。