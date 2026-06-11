國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

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鄭麗文會晤被取消？　國民黨批故意詆毀

《自由時報》今指出，鄭麗文原定和國安會官員會見，並不是在白宮而是改在AIT華府總部，見面官員也不如台中市長盧秀燕3月訪美時的資深主任層級，但最後無法成行。

國民黨嚴正指出，針對自由時報報導，美國國安會臨時取消與鄭麗文主席會面一事，國民黨稱，鄭主席在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息的，特定媒體故意詆毁，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

但其實《金融時報》日前報導，鄭麗文訪美在白宮的會面對象將是國安會官員唐默迪（Matthew Tritle），而崔托的上司正是白宮高階亞洲事務官員簡以榮（Ivan Kanapathy），盧秀燕3月時才跟簡以榮會晤。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...