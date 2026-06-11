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近年醫療照護模式改變，許多治療已經無須住院，包括門診靜脈抗生素注射治療等。衛福部長石崇良表示，下一步將推動在家癌症治療，並喊話金管會及保險業者能調整舊有保單、開發新保單。對此，金管會今（11）日指出，未來最新在宅醫療照護保單，只會先納入肺癌、尿路感染、軟組織感染等3種已有經驗值資料的項目，癌症居家化療因目前還沒有經驗發生率，還不會納入在宅照護新保險給付範圍。金管會保險局說明，隨著醫療科技快速進步及照護模式的轉型，傳統住院模式已轉向微創治療及居家照護模式，導致保戶不能申請理賠，因此，昨日保險局邀集產壽險公會及業者開會，針對如何因應科學進步，造成的發展趨勢與給付議題交換意見。不過，保險局強調，這次會議初步聽取業者意見，並沒有結論。由於癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，不會納入在宅急診照護新保險範圍，目前只有肺癌、尿路感染、軟組織感染這3種有經驗發生率統計。保險局進一步解釋，保險商品設計會從經驗發生率做商品設計，有發生率才能呼應未來危險對價，收取保費與對價有關係，也才能合理評價，否則將會造成壽險業者出現嚴重的商品虧損、不利其穩健經驗。也因為目前癌症化療都是住院醫療，還沒有在家化療，缺少經驗發生率，因此，業者也無從得到資料來研議出新的保單。