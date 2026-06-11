我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「凹嗚狼人殺：狼者榮耀」第三季集結年度最強玩家陣容，YC（左起）、小翔、雨婷、紀卜心、邱鋒澤、賴晏駒、黃偉晉、荳荳、艾莉兒、孫沁岳、冠宇、枕頭。（圖／八大電視提供）

▲最新一集內容，荳荳（右）上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭。（圖／八大電視提供）

八大電視《娛樂百分百》熱門單元「狼者榮耀」，睽違三年回歸，集結年度最強玩家陣容，連久未現身「凹嗚狼人殺」的邱鋒澤也驚喜參賽，讓網友討論度破表，堪稱人氣最高的參賽者，他表示，很想念大家和這個遊戲，主持人賴晏駒以「狼子回頭代表」形容邱鋒澤，沒想到，另一主持人黃偉晉忍不住開玩笑怒嗆：「他憑什麼是狼子回頭代表？」對於回歸「凹嗚狼人殺」，邱鋒澤表示：「就是想念大家，想念玩這個遊戲的過程，同時也希望大家不要對我期望太高，我會盡量加油。」一番話讓身為好友的賴晏駒開心稱對方是「狼子回頭代表」，未料，此話一出，讓黃偉晉忍不住開玩笑怒嗆：「他憑什麼是狼子回頭代表？!」熟悉的鬥嘴開場，讓網友直呼：「太懷念！」回顧首集，邱鋒澤精彩表現令所有參賽者驚豔，素人玩家都表示，「平常沒有來，又這麼強，是要我們怎麼玩？」網友更紛紛留言認為邱鋒澤的表現是「狼殺教科書」。而最新一集的內容，荳荳上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭，讓大家看不過去，玩家之一的艾莉兒不僅感到心碎，甚至開炮表示：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」賴晏駒更直接怒吼：「這種女人你也信？」你來我往讓枕頭陷入兩難。「狼者榮耀第三季─狼子回頭」近日上架後，因精采玩家陣容及賽制備受矚目，在《娛樂百分百》YouTube頻道首播當晚，吸引近萬人同時在線觀看，再次印證「凹嗚狼人殺」在年輕族群中的不敗影響力。「狼者榮耀第三季─狼子回頭」系列賽預計播出14集，於每週四晚上9點在《娛樂百分百》YouTube頻道上架。