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▲圭賢中文已經退化說不出「珍珠奶茶半糖去冰」。（圖／翻攝自규현 KYUHYUN YT

SUPER JUNIOR（SJ）成員始源宣布為了拍攝新戲《要是未曾相遇就好了》，將到台灣Long Stay拍攝兩個月，他2011年時就曾為了拍戲來台灣長居，打下了非常好的中文基礎，不過說到中文，SJ當中圭賢的中文能力也不是蓋的，身為中文分隊SUPER JUNIOR-M（SJ-M）一員的他，最擅長的一句中文甚至是「珍珠奶茶半糖去冰。」身為中文分隊SJ-M的一員，圭賢2011年隨團宣傳專輯《太完美》時，曾與成員們一起在台灣長住兩個月，除了密集跑通告外，大家也把握機會苦學中文，其中語言能力出眾的圭賢更是進步神速，甚至練就一身點飲料的本事。而這句「珍珠奶茶半糖去冰，珍珠多一點」更被粉絲公認是圭賢最熟練、最經典的一句中文，他也時常在節目通告中展現這項特技，讓許多粉絲只要看到文字，腦子中就會出現圭賢的表情跟聲音。不過多年過去，中文畢竟疏於練習，圭賢也坦承自己早已忘記大部分中文，去年他來台灣時，又用中文點了珍珠奶茶時，竟脫口說出「珍珠奶茶、30糖、一點有病」，原來他想表達的是「三分糖、有冰」，卻把「有冰」說成了「有病」，雖然中文實力不如當年流利，但從「半糖去冰」變成「30糖＋一點有病」，仍讓粉絲笑說不愧是圭賢，也再次勾起不少老粉對SJ-M在台灣活動時期的回憶。