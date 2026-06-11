我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普11日發文，預告將對伊朗發動猛攻，美股晶片股反彈，但受美伊緊張局勢加劇，油價上漲，漲幅受到限制。道瓊工業指數開盤上漲248點或0.5%；標普500指數上漲0.4%、那斯達克指數上漲0.5%。截至美東時間9時40分，道瓊工業指數上漲228.65點或0.46%，暫報50,147.43點；標普500指數上漲11.60點或0.16%，暫報7,278.59點；那斯達克指數上漲28.69點或0.11%，暫報25,198.19點；費城半導體指數上漲309.34點或2.53%，暫報12,515.80點。個股部分，台積電ADR上漲1.09%、輝達上漲0.54%、美光上漲0.84%、AMD上漲2.86%、甲骨文大跌13.43%、特斯拉下跌0.06%。在川普發文稱今晚將對伊朗發動猛攻後，西德州中質原油原油價格小幅上漲至每桶89美元左右。布蘭特原油期貨價格上漲不到1%，至每桶93.48美元。CNBC報導，美光科技、超微、英特爾反彈，iShares半導體ETF也隨之上漲。晶片股ETF本周承壓，上週五暴跌10%。隨SpaceX將於本週五上市，市場熱情高漲，晶片股出現反彈，這可能預示著人工智慧領域未來將迎來顯著成長。一些交易員認為，近期晶片股的疲軟是由於投資人拋售投資組合中的股票，為SpaceX的IPO騰出空間。 SpaceX的IPO估值約為1.8兆美元，將是史上規模最大的IPO。另據美國勞工統計局（BLS）最新數據，5月生產者物價指數（PPI）較去年同期大幅上漲6.5%，高於市場預期，更創下自2022年11月以來的最高漲幅。若以月增率來看，5月物價上漲1.1%。