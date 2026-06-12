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洛杉磯湖人隊在2026賽季結束後，正積極尋求升級球隊禁區戰力，目標直指猶他爵士隊的24歲防守中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。根據外媒報導，湖人高層極力希望能為當家球星唐西奇（Luka Doncic）尋找一位完美的禁區搭檔，並已研擬出一套潛在的交易方案，準備以現任先發中鋒艾頓（DeAndre Ayton）作為主要籌碼，全力搶下這位年輕的防守大鎖。據《BasketNews》作家艾德維納斯·庫扎斯（Edvinas Kuzas）分析，湖人為了提升防守端對禁區的保護力，已將凱斯勒列為休賽季的首要目標。在湖人的構想中，凱斯勒出色的7呎2吋身材、頂尖的火鍋封阻與籃板能力，正是湖人目前最缺乏的禁區基石。雖然湖人去年夏天引進了艾頓，但他在賽季中的表現時常陷入不穩定。球隊管理層認為，若能引進擁有極高防守潛力的凱斯勒，將能複製東契奇過去在達拉斯獨行俠時期，與萊夫利二世（Dereck Lively II）及蓋福德（Daniel Gafford）成功配合的奪冠拼圖模式。根據這份外媒披露的潛在交易包裹，湖人將「5換1」爭取凱斯勒，將送出：中鋒艾頓（DeAndre Ayton）、新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）、防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、2026年首輪第25順位選秀權、未來二輪選秀權。這項交易旨在直接從爵士換回這位防守型巨人。目前凱斯勒即將進入受限制自由球員市場，預計新合約年薪將達到2500萬至3000萬美元之間。儘管這對薪資空間是一大挑戰，但湖人管理層認為，凱斯勒的防守影響力與長遠發展價值，值得球隊投入這筆昂貴的投資。此交易也引發外界對於「戰術適配性」的疑慮。凱斯勒雖是禁區護框利器，但缺乏外線投射能力，這與湯西奇過去偏好終結能力強的搭檔模式有所出入。然而，湖人本季在防守端頻頻遭對手切入取分的弱點已相當明顯，球隊顯然已決心優先改善禁區屏障。目前的變數在於爵士隊的態度。年僅24歲的凱斯勒不僅是爵士未來的希望，且由於身處受限制自由球員市場，爵士擁有跟進任何報價的權利。若爵士高層決定將其視為重建核心，湖人恐需拿出更有吸引力的包裹才可能打動爵士。隨著休賽季臨近，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）與教練團瑞迪克（JJ Redick）勢必將優先評估此交易對球隊攻防體系的影響。