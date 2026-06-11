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在科技股面臨漲多回檔時，資金轉向具備高殖利率及獲利穩定的金融股，富邦金股價已突破百元，成為國內金控史上首檔「百元金控」，股東會召開前夕股價更一度衝上127.5元新高，國泰金也站上百元。不過，在「股價漲幅大於配息成長」之下，也稀釋金融股現金殖利率表現，對於存股族來說，想存金融股，除了看現金股利殖利率之外，該怎麼挑選？分析師建議，想穩定存股可優先挑選獲利較穩定的銀行股，想做價差再考證券或壽險類股。台股資金近期因電子權值股震盪而明顯轉向金融股避險與卡位除權息，受惠於壽險投資收益挹注、高股息ETF資金配置及升息循環的穩定獲利，金融指數屢創歷史新高。啟發投顧分析師丁彥鈞接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，當AI類股漲到合理價位，開始漲不動之後，近期在漲的都是擁有AI股的公司，包括壽險股，因為壽險業也投資很多台股包括AI股。這也是為什麼近期金融股也在漲，像富邦金、國泰金、凱基金，中信金及台新新光金都是有壽險子公司的金控，股價表現都比較好，富邦金更成為首檔股價破百的金控，國泰金也跟著站上百元。而除了壽險股之外，證券股因自營部門也買很多台股，像以證券為主的元大金近期股價表現也相對強勢。雖然壽險業因接軌IFRS 17，之前提列較多的準備，導致盈餘分配率比較低，丁彥鈞指出，銀行股盈餘分配率可達7成、9成，壽險股可能只有4成，但預期隨著正式接軌後，盈餘分配率可以提升到6成應該沒問題。此外，因為IFRS 17適用，讓壽險業金融資產重分類在其他綜合損益（OCI）股票，處分股票的資本利得不能計入每股獲利（EPS），可是賣股票賺的錢，一樣可以拿來分配股利。因此，丁彥鈞認為，不能只看自結數字，還要把處分股票資本利益加進去看，這樣比較公允，富邦金、凱基金開法說會也都有提到資本利得這部分，金額很大，都可以拿來配股利，也讓富邦金股價率先突破百元，其他壽險金控股價也跟著漲。不過，對於想要穩定存股的投資人，丁彥鈞認為，在挑選金融股時，除看現金殖利率之外，建議可挑選銀行股，因為獲利較穩定，證券及壽險股獲利高，但易受股市影響，一旦股市下跌，就會有投資損失，因此，想穩定存股可以銀行股優先，現在大盤好想做價差再考慮證券及壽險股。至於今年金融股現金殖利率表現，丁彥鈞說，之前都有4%水準，可能這波股價漲上來，現金殖利率有些下降，但不用緊張，今年金融業獲利預期會再創新高，尤其證券業及壽險業擁有龐大資本利得，證券業更受惠台股成交量動輒兆以上，手續費收入勢必很高，今年獲利會很好，明年現金股利一定很高，若以現在股價及明年現金股利估算，現金殖利率可能都超過5%。