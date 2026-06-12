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Netflix韓劇《鐵拳教育》近日掀起追劇熱潮，劇中飾演教權保護局成員「奉靳代」的演員表志勳（P.O），靠著呆萌的角色魅力成功圈粉，事實上，表志勳不僅是演員，更是韓國人氣男團Block B出身的Rapper，家世背景更是相當驚人，身為免稅店富二代的他，18歲的高中畢業禮物竟然是賓士車一台。33歲的表志勳於2011年以Block B成員身分出道，在團內擔任Rapper，以低沉嗓音和獨特饒舌風格受到喜愛，雖然偶像出身，但他近年將重心轉往戲劇與綜藝發展，陸續出演《德魯納酒店》、《柔美的細胞小將》等作品，此次在《鐵拳教育》中飾演奉靳代，以正義感十足卻偶爾冒失的形象獲得觀眾好評，人氣再度攀升。除了演藝事業受到關注，表志勳的家庭背景也經常成為話題，他曾在節目中透露，父親經營免稅店事業，是首爾市區最大的免稅店之一，家境非常優渥，甚至18歲高中的畢業禮物是一台賓士。在富裕家庭長大的表志勳，其實是由奶奶一手帶大的孩子，這也讓他完全沒有架子，甚至因為奶奶從小告訴他外面的世界很多詐騙，使他到現在都還不會用手機匯款，甚至也不知道怎麼使用社群軟體。雖然家境富裕，但表志勳出道後仍一步步靠自己闖出成績，無論是在Block B時期的舞台表現，或是在演技上的耕耘，都展現出超過人實力，如今藉著《鐵拳教育》奉靳代一角再度受到矚目，也讓更多觀眾重新認識這位身兼偶像、Rapper與演員身分的全能藝人。