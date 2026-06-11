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過去幾個月以來，大批跨國企業和在地企業龍頭，將總部或生產線從新加坡轉移到馬來西亞，這波集體搬遷潮凸顯了全球供應鏈移動的新趨勢，企業正積極尋找營運成本更低、享有稅收優惠且能接觸更龐大內需市場的落腳處。據CNBC報導，過去幾個月來以來，大批跨國企業和在地企業龍頭，將總部或生產線從新加坡轉移到馬來西亞，這波集體搬遷潮凸顯了全球供應鏈移動的新趨勢，企業正積極尋找營運成本更低、享有稅收優惠且能接觸更龐大內需市場的落腳處。CNBC報導，服飾廠H&M將東南亞總部移往吉隆坡，裁員78人；海尼根（Heineken）將亞洲太平洋釀酒新加坡公司（Asia Pacific Breweries Singapore）的產線移往馬來西亞與越南（Vietnam）。麵包大廠佳益食品（Gardenia Foods）將烘焙生產線移往馬來西亞並裁撤141人；在地飲料大廠楊協成（Yeo's）將罐裝製造業務集中整合至馬來西亞，決定在新加坡裁員25名員工，但保留新加坡總部。新加坡管理大學（Singapore Management University）社會學副教授林艾爾文（Alwyn Lim）表示，這些外移舉措極具指標性，且標誌著企業外移正在明顯加速，自2026年初以來，這股企業外移風潮越發顯著，比2025年更為劇烈，主因在於政策訊號的釋出與成本壓力的雙重夾擊，各家大廠正著眼於租金、薪資與基礎營運成本上的巨大套利空間。由星馬兩國攜手打造的柔佛-新加坡經濟特區（Johor-Singapore Special Economic Zone）即將成形，兩國間商業往來的便利性預期將大幅提升。過去兩國邊境在尖峰時段往往需要耗費數小時通關，未來隨著跨境往來簡化，可能會進一步加速這股企業雙向外移的趨勢。蘭斯塔德新加坡（Randstad Singapore）國家總監布拉斯科（David Blasco）指出，長遠來看新加坡對於研發、戰略決策和高階人才而言仍具有極高吸引力，許多企業依然選擇在此保留區域總部與研發創新中心；相對地，馬來西亞則能提供顯著降低的日常開銷、極具吸引力的稅收優惠，以及企業擴大生產規模所需的工業土地。據新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）說明，特區面積逾3500平方公里，聚焦數位經濟等11個產業。馬來西亞投資發展局（Malaysian Investment Development Authority）也對高科技業提供低至5%的企業稅優惠。林艾爾文分析，這將促使企業演變為新加坡保留高階決策、馬來西亞承接基本營運的雙子城模式。