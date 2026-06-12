2026 FIFA世界盃台灣時間6/12凌晨至7/20盛大登場，四年一次的足球盛事正式開踢，Google首頁換上2026 FIFA世界盃主題塗鴉，以足球員凌空射門動作慶祝2026世界盃登場，只要點擊Google首頁塗鴉，就會直接跳轉到世界盃搜尋頁面，一鍵查看賽程、即時比分、分組戰績與相關新聞，不用另外輸入關鍵字，也能快速掌握最新戰況。

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Google首頁變身世界盃入口

Google Doodles頁面顯示，這次塗鴉主題為「World Cup 2026 Begins!」，是慶祝2026 FIFA World Cup開踢。塗鴉設計以足球場上相當經典的「Volley」凌空射門為主角，球員在球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時間判斷與力量控制。

點進首頁塗鴉後，搜尋頁面會整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞，想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、分組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。

▲2026世界盃主題塗鴉於全球多地上線。（圖／翻攝Google Doodles）
▲2026世界盃主題塗鴉於全球多地上線。（圖／翻攝Google Doodles）
Google塗鴉全球多地同步上線

從Google Doodles頁面公布的塗鴉出現地圖來看，2026世界盃塗鴉在全球多地上線，包括亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲多個國家與地區，都能同步看到Google首頁換上足球主題圖案。

2026世界盃規模史上最大！

2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，也是世界盃史上首次由3個國家合辦，本屆參賽規模擴大為48隊，賽事場次也增加至104場，規模寫下歷屆新高，代表比賽期間球迷幾乎天天都有賽事可看，從小組賽、淘汰賽一路到冠軍戰，賽程密度比過去更高。

2026年世界盃哪裡看？

有線電視：東森新聞台視
MOD：愛爾達體育台
網路：中華電信Hami Video

▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊，球迷可直接收看Hami足球1台至4台專屬頻道。（圖／翻攝Hami Video）
▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊，球迷可直接收看Hami足球1台至4台專屬頻道。（圖／翻攝Hami Video）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...