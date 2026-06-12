2026 FIFA世界盃台灣時間6/12凌晨至7/20盛大登場，四年一次的足球盛事正式開踢，Google首頁換上2026 FIFA世界盃主題塗鴉，以足球員凌空射門動作慶祝2026世界盃登場，只要點擊Google首頁塗鴉，就會直接跳轉到世界盃搜尋頁面，一鍵查看賽程、即時比分、分組戰績與相關新聞，不用另外輸入關鍵字，也能快速掌握最新戰況。
Google首頁變身世界盃入口
Google Doodles頁面顯示，這次塗鴉主題為「World Cup 2026 Begins!」，是慶祝2026 FIFA World Cup開踢。塗鴉設計以足球場上相當經典的「Volley」凌空射門為主角，球員在球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時間判斷與力量控制。
點進首頁塗鴉後，搜尋頁面會整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞，想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、分組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。
Google塗鴉全球多地同步上線
從Google Doodles頁面公布的塗鴉出現地圖來看，2026世界盃塗鴉在全球多地上線，包括亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲多個國家與地區，都能同步看到Google首頁換上足球主題圖案。
2026世界盃規模史上最大！
2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，也是世界盃史上首次由3個國家合辦，本屆參賽規模擴大為48隊，賽事場次也增加至104場，規模寫下歷屆新高，代表比賽期間球迷幾乎天天都有賽事可看，從小組賽、淘汰賽一路到冠軍戰，賽程密度比過去更高。
2026年世界盃哪裡看？
有線電視：東森新聞、台視
MOD：愛爾達體育台
網路：中華電信、Hami Video
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Google Doodles頁面顯示，這次塗鴉主題為「World Cup 2026 Begins!」，是慶祝2026 FIFA World Cup開踢。塗鴉設計以足球場上相當經典的「Volley」凌空射門為主角，球員在球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時間判斷與力量控制。
點進首頁塗鴉後，搜尋頁面會整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞，想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、分組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。
從Google Doodles頁面公布的塗鴉出現地圖來看，2026世界盃塗鴉在全球多地上線，包括亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲多個國家與地區，都能同步看到Google首頁換上足球主題圖案。
2026世界盃規模史上最大！
2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，也是世界盃史上首次由3個國家合辦，本屆參賽規模擴大為48隊，賽事場次也增加至104場，規模寫下歷屆新高，代表比賽期間球迷幾乎天天都有賽事可看，從小組賽、淘汰賽一路到冠軍戰，賽程密度比過去更高。
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有線電視：東森新聞、台視
MOD：愛爾達體育台
網路：中華電信、Hami Video
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