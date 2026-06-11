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桃園市桃園區經國路與天祥三街口，今（11）日晚間8點多發生警匪追逐，一名涉毒嫌犯30歲張姓男子為逃避查緝，開轎車在市區高速衝撞，波及剛從敏盛醫院離開的行人，兩人當場失去生命跡象。桃園市長張善政晚間在臉書發文證實「一名涉毒嫌犯為逃避警方查緝，竟在逃逸過程中高速衝撞，造成兩位無辜市民不幸離世」，強調市府已責成社會局等單位，全力協助家屬度過艱難時刻。遭撞的2名路人全身多處重創、其中1人甚至右膝斷肢，當場失去生命跡象，肇事的張姓駕駛也因骨折陷入昏迷，警方也在車內查獲毒品，確切身分與事故經過仍待釐清。對於不幸罹難的市民，張善政痛心地向家屬表達最深的哀悼，並對肇事嫌犯予以最嚴厲的譴責，毒品不只摧毀吸毒者的人生，更可能奪走無辜民眾的生命。張善政直言，毒品犯罪絕不是個人行為，而是對整個社會安全的重大威脅。兩條寶貴生命在瞬間消逝令人無比痛心，他已要求警察局全力配合檢調偵辦，必須向上溯源，徹底追查毒品來源及背後供應鏈，絕不容許毒品持續危害社會，市府未來也一定會持續強化緝毒工作，並且究責到底。