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2026世界盃足球賽於台灣時間12日正式打響開幕戰！地主國墨西哥男足在主場阿茲特克體育場（Estadio Azteca），基尼歐尼斯（Julián Quiñones）打進賽會第一球，率隊以2：0擊敗只剩下9人應戰的南非隊，不僅收下開門紅，更終結了長達96年的「開幕戰魔咒」，隊史8次參與開幕戰終於嚐到勝利滋味。墨西哥作為美洲傳統強權，過去7次參加世界盃揭幕戰，戰績僅為2平5負，從未獲勝且場均丟球數驚人。而這也是墨西哥第2次在開幕戰與南非相遇，16年前的南非世界盃揭幕戰，墨西哥在被看好的情況下爆冷1：1逼平。然而，這一次回到高原主場，墨西哥展現了強大的統治力。開場僅9分鐘，效力沙烏地阿拉伯職業聯賽的金靴前鋒基尼歐尼斯（Julián Quiñones）便把握對手失誤，推射破網，攻下本屆世界盃首個進球。儘管比賽節奏緊湊且充滿火藥味，雙方合計領到了3張紅牌，但墨西哥最終成功守住優勢，不僅打破自1930年以來的開幕戰不勝魔咒，更延續了自1994年以來連續8屆世界盃首戰不敗（8勝2平）的傲人紀錄。本場比賽的另一個高潮發生在第67分鐘，現效力英超富勒姆的35歲老將勞爾·希門尼斯，接獲隊友傳中後甩頭攻門得手，將比分擴大為2：0。進球瞬間，這位身披9號球衣的傳奇前鋒熱淚盈眶，慶祝動作令人動容。對於希門尼斯而言，這球意義非凡。這不僅是他個人征戰4屆世界盃（2014、2018、2022、2026）以來斬獲的首顆進球，更是他繼2020年因嚴重顱骨骨折險些喪命、花費8個月艱辛復健重返球場後的絕佳回饋。這顆進球讓他以125場國家隊出賽、46顆進球，並列隊史射手榜第二，賽後他激動表示，能在數萬家鄉父老面前達成此成就，確實是他職業生涯中最深刻的一刻。本場比賽場上狀況頻頻，總計出現3張紅牌，創下自1998年以來世界盃單場比賽出現3紅紀錄的首例。南非隊中場西索爾（Sphephelo Sithole）與老將茲瓦內（Themba Zwane）先後遭驅逐出場；墨西哥中衛蒙特斯（César Montes）則在補時階段因破壞對手絕佳機會同樣領到紅牌。根據規定，上述球員將自動禁賽一場。除了老將圓夢，墨西哥17歲小將希爾維托·莫拉（Gilberto Mora）也在本場比賽替補登場，以17歲240天的年紀，成為男足世界盃史上第六年輕的登場球員，超越了尼日利亞名將奧格貝切（Bartholomew Ogbeche），展現出墨西哥足球源源不絕的人才潛力。隨著這場歷史性的勝利，墨西哥正式宣告進入奪冠競爭行列。這支展現韌性與老將情懷的隊伍，將帶著主場球迷的熱情，繼續向半個世紀以來的首座金盃發起衝擊。