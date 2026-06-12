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▲希門尼斯頭槌逼哭全場！世界盃為墨西哥灌第2分 曾顱骨骨折險死（圖／美聯社／達志影像）

▲效力英超富勒姆的墨西哥頭號球星希門尼斯（Raul Jimenez），本場於第64分鐘頭槌建功，幫助墨西哥拿到關鍵第2分。（圖／美聯社／達志影像）

在2026世界盃足球賽的開幕戰中，地主國墨西哥以2比0擊敗南非，順利搶下開門紅。其中，35歲的老將前鋒勞爾·希門尼斯（Raúl Jiménez）在比賽第67分鐘的一記頭槌破門，這一球他等了整整12年，不僅為球隊鎖定勝局，更成為本屆世界盃最催淚的時刻。進球後，希門尼斯在全場數萬球迷面前激動落淚，這一幕感動了無數觀眾。這場揭幕戰對於希門尼斯而言，意義遠超勝負。這是他生涯第四度站上世界盃舞台，過去曾參加2014、2018及2022年三屆賽事，累計出賽6場卻始終未能取得進球。在經歷了長達12年的漫長等待後，這位老將終於在35歲這一年，於家鄉阿茲特克體育場（Estadio Azteca）攻入生涯首顆世界盃進球。這記進球不僅讓他成為墨西哥隊史射手榜並列第二的傳奇，更讓他成為世界盃史上達成「生涯首度先發即進球」的最年長球員之一，寫下多項輝煌紀錄。根據《太陽報》報導，希門尼斯之所以在進球後情緒失控，是因為他的父親於數月前不幸離世。慶祝過程中，他跑向角旗區高舉雙臂，隨後雙眼緊閉、仰頭望向天空，淚水奪眶而出。隊友們見狀紛紛上前擁抱安慰，這一幕讓阿茲特克體育場內的數萬球迷為之動容。對希門尼斯來說，這顆球不僅是多年努力的里程碑，更是一份獻給在天堂父親的摯愛禮物。希門尼斯的職業生涯堪稱一部勵志大片。2020年11月，他曾在代表狼隊對陣兵工廠的英超賽事中，因頭部遭受嚴重撞擊導致顱骨骨折，當場失去意識，一度生命垂危。在那次重創後，他花費了8個月艱辛復健，才重返賽場。如今，他不僅在英超賽場上持續發揮餘熱，更在生涯暮年於世界盃賽場上完成救贖。從6年前鬼門關前走一遭，到今日在世界盃舞台上以進球宣告歸來，希門尼斯用這份對父親的思念與無比堅韌的運動家精神，為自己的國際賽生涯寫下了最動人的篇章。