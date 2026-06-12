2026年FIFA世界盃於今（12）日隆重開幕，本屆賽事首度擴編至48支球隊，並橫跨39天、共進行104場比賽，堪稱是有史以來最大規模的世界盃，不只全世界球迷瘋狂，就連不少台灣人也關注。但過去有民眾表示，不解為何每到世界盃時才會全民瘋足球，認為足球賽事的「一日球迷」還比棒球、籃球還多，而引來眾人點出原因坦言「愛跟風」和「台灣運彩助力」是最大原因，感嘆「四年一次大發財機會」。
台灣人為什麼瘋世界盃？「一日球迷」超多原因曝光：4年都在等它
過去曾有網友在PTT詢問，表示世界盃每4年一次登場，這時身邊許多人都會瞬間變成足球迷，平時沒在看賽事的人也開始跑出來，但相較於棒球、籃球等賽事，他認為足球賽事的「一日球迷」反而更多，好奇詢問「為何這時全民瘋足球？」
類似問題也在社群平台層出不窮，不少人點出「跟風」與「運彩」是最大原因，直言「四年一次大發財機會，我看你是不懂哦」、「有句話叫『盲目跟風」』台灣本來就不注重足球阿」、「台灣本來就足球沙漠，後面會加入通常都是買運彩的」、「台灣只有世足的時候才冒出一堆一日足球迷」，甚至還有人犀利評價「台灣沒有世足迷，只有運彩迷」。
台灣人瘋世界盃！為什麼卻被叫「足球沙漠」？
據了解，國際足球總會世界盃又稱世界盃足球賽，通常簡稱世界盃、世足賽，由世界足壇最高管理機構國際足球總會每4年舉辦一次，是目前世界上最高榮譽、最知名的足球賽事，也因此每一次賽事間隔時間久，導致每次開踢都成為全世界最熱門話題。
但在全球都瘋足球的現況下，台灣卻被稱作是「足球沙漠」，只有在每4年一次的世界盃足球賽才會引起話題。台灣曾擁有「亞洲足球王國」的稱號，但因國際賽事成績不如預期，加上基礎設施不足，就連場地都是一個問題，且青訓體系也落後，加上棒球與籃球長期佔據台灣體育市場的主流，讓足球在台灣難以普及，演變成4年才因世界盃瘋一次足球的狀況。
世界盃為什麼一堆人買運彩？門檻低、順便做公益：一日球迷也能玩
每當世界盃足球賽開踢後，往往能掀起全民瘋運彩的熱潮，由於其結合了一日球迷也能參與的樂趣，就算不懂足球規則，沒聽過球員也能下注，加上「買哪一隊」本身就是世界盃期間最熱門的社交話題，不少人也會跟風一起花小錢遊玩。
此外，台灣運彩盈餘本身就是用來振興體育籌資、促進社會公益等，讓民眾普遍有「順便做公益」心態。不過還是要提醒民眾，購買運動彩券應量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。
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過去曾有網友在PTT詢問，表示世界盃每4年一次登場，這時身邊許多人都會瞬間變成足球迷，平時沒在看賽事的人也開始跑出來，但相較於棒球、籃球等賽事，他認為足球賽事的「一日球迷」反而更多，好奇詢問「為何這時全民瘋足球？」
台灣人瘋世界盃！為什麼卻被叫「足球沙漠」？
據了解，國際足球總會世界盃又稱世界盃足球賽，通常簡稱世界盃、世足賽，由世界足壇最高管理機構國際足球總會每4年舉辦一次，是目前世界上最高榮譽、最知名的足球賽事，也因此每一次賽事間隔時間久，導致每次開踢都成為全世界最熱門話題。
但在全球都瘋足球的現況下，台灣卻被稱作是「足球沙漠」，只有在每4年一次的世界盃足球賽才會引起話題。台灣曾擁有「亞洲足球王國」的稱號，但因國際賽事成績不如預期，加上基礎設施不足，就連場地都是一個問題，且青訓體系也落後，加上棒球與籃球長期佔據台灣體育市場的主流，讓足球在台灣難以普及，演變成4年才因世界盃瘋一次足球的狀況。
每當世界盃足球賽開踢後，往往能掀起全民瘋運彩的熱潮，由於其結合了一日球迷也能參與的樂趣，就算不懂足球規則，沒聽過球員也能下注，加上「買哪一隊」本身就是世界盃期間最熱門的社交話題，不少人也會跟風一起花小錢遊玩。
此外，台灣運彩盈餘本身就是用來振興體育籌資、促進社會公益等，讓民眾普遍有「順便做公益」心態。不過還是要提醒民眾，購買運動彩券應量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。
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