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台灣人為什麼瘋世界盃？「一日球迷」超多原因曝光：4年都在等它

▲2026年世界盃開幕戰，地主墨西哥以2：0擊退南非，雙方此役共吞下3張紅牌，寫下賽史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

「四年一次大發財機會，我看你是不懂哦」、「有句話叫『盲目跟風」』台灣本來就不注重足球阿」

台灣人瘋世界盃！為什麼卻被叫「足球沙漠」？

▲台灣曾擁有「亞洲足球王國」的稱號，但因國際賽事成績不如預期，加上基礎設施不足，就連場地都是一個問題，且青訓體系也落後情況下慢慢變得難以普及。（圖／中華民國足球協會提供）

世界盃為什麼一堆人買運彩？門檻低、順便做公益：一日球迷也能玩

▲台灣運彩一日球迷也能參與，就算不懂足球規則，沒聽過球員也能下注，加上「買哪一隊」本身就是世界盃期間最熱門的社交話題。（示意圖/記者張嘉哲攝）

2026年FIFA世界盃於今（12）日隆重開幕，本屆賽事首度擴編至48支球隊，並橫跨39天、共進行104場比賽，堪稱是有史以來最大規模的世界盃，不只全世界球迷瘋狂，就連不少台灣人也關注。，感嘆「四年一次大發財機會」。過去曾有網友在PTT詢問，表示世界盃每4年一次登場，這時身邊許多人都會瞬間變成足球迷，平時沒在看賽事的人也開始跑出來，但相較於棒球、籃球等賽事，他認為足球賽事的「一日球迷」反而更多，好奇詢問「為何這時全民瘋足球？」類似問題也在社群平台層出不窮，，直言、「台灣本來就足球沙漠，後面會加入通常都是買運彩的」、「台灣只有世足的時候才冒出一堆一日足球迷」，甚至還有人犀利評價「台灣沒有世足迷，只有運彩迷」。據了解，國際足球總會世界盃又稱世界盃足球賽，通常簡稱世界盃、世足賽，由世界足壇最高管理機構國際足球總會每4年舉辦一次，是目前世界上最高榮譽、最知名的足球賽事，也因此每一次賽事間隔時間久，導致每次開踢都成為全世界最熱門話題。但在全球都瘋足球的現況下，台灣卻被稱作是「足球沙漠」，只有在每4年一次的世界盃足球賽才會引起話題。，演變成4年才因世界盃瘋一次足球的狀況。每當世界盃足球賽開踢後，往往能掀起全民瘋運彩的熱潮，此外，台灣運彩盈餘本身就是用來振興體育籌資、促進社會公益等，讓民眾普遍有「順便做公益」心態。不過還是要提醒民眾，購買運動彩券應量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。