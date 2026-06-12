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▲已故演員宋英奎（如圖）在韓劇《鐵拳教育》中飾演國會議員，展現了精湛演技。（圖／翻攝自Netflix）

韓國演員宋英奎去年6月因涉嫌酒駕遭警方逮捕後，引發外界強烈批評，並退出多個作品，事業陷入低潮。同年8月他被發現在車內失去生命跡象，享年55歲。而5日《鐵拳教育》在Netflix上線，宋英奎在第一集中的國會議員一角，竟成為了他的遺作。導演洪鍾燦在受訪時也難過回憶，並透露得知噩耗時，自己正在剪第一集。宋英奎在去年過世後，5日於Netflix上線的《鐵拳教育》也成為了他的遺作。他在第一集中，飾演用自己權力，幫助霸凌同學的兒子掩蓋惡行的國會議員角色。而近日導演洪鍾燦接受韓媒訪問，也提到了已故演員宋英奎，難過表示非常捨不得，「我得知英奎哥的噩耗時，正好在剪輯第一集，我感到很痛苦。」洪鍾燦導演也大讚宋英奎的演技真的非常好，認為對方很享受演戲，導演也坦承為了呈現出宋英奎演技最好的一面，而一度非常苦惱，「雖然過程很辛苦，但我非常希望可以把剪輯做到最好。」透露出他對已故演員宋英奎的不捨心情。宋英奎去年6月因涉嫌酒駕遭警方逮捕，事件曝光後，他立即退出原定演出的話劇《莎翁情史》，而已拍攝完成或正在製作中的《退貨兒童》與《TRY：我們成為奇蹟》等也受到波及，相關戲份遭到大幅調整，事業陷入低潮。不料酒駕風波爆發約1個月後，宋英奎於同年8月，被發現在車內失去生命跡象。根據韓媒當時報導，親友透露他在酒駕前便長期承受龐大壓力，除了個人因素之外，工作機會逐漸減少也讓情緒受到影響。身邊親友曾多次勸阻他以飲酒排解壓力，但最終仍未能避免悲劇發生。