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▲波士頓高層據傳準備展現「極高侵略性」，將布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）列入交易包裹，試圖透過送出明星球員來打動公鹿。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿德托昆博本人對於離開東區興趣缺缺，這也使得包括雷霆、騎士與湖人在內的其他追求者，目前皆被排除在競爭圈之外。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA休賽季最重磅的交易案，莫過於密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向。隨著選秀會即將到來，阿德托昆博的交易傳聞已進入關鍵期，目前市場公認最有機會引進這位兩屆MVP得主的球隊，正是東區兩大強權波士頓塞爾提克與邁阿密熱火。根據NBA知名記者歐康納（Kevin O’Conner）爆料，塞爾提克已正式加入競爭行列，並積極與公鹿洽談。塞爾提克目前持開放態度，除了核心泰托姆（Jayson Tatum）外，其餘球員皆可作為談判籌碼。為了爭奪這名超級巨星，波士頓高層據傳準備展現「極高侵略性」，將布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）列入交易包裹，試圖透過送出明星球員來打動公鹿。塞爾提克的加入，讓原本被視為「領跑者」的邁阿密熱火備感壓力。記者費雪（Jake Fischer）指出，波士頓強大的資產厚度讓邁阿密感到憂心，雙方目前的競爭已進入極度緊繃的僵局。相較於塞爾提克的球星陣容，熱火隊則是憑藉著驚人的資產包（四名球員加上多個首輪籤）佔據談判優勢。熱火的策略相當大膽且瘋狂，據消息人士透露，熱火不僅力求組成「阿德托昆博+阿德巴約（Bam Adebayo）」的禁區雙塔，甚至已在內部評估在得到阿德托昆博後，進一步透過多方交易引進快艇隊巨星雷納德（Kawhi Leonard）。若熱火能成功組成這套頂級豪華陣容，將震驚全聯盟。然而，要在一夏之間同時吞下阿德托昆博與雷納德兩份頂薪合約，對熱火的薪資空間與籌碼配置將是極大挑戰。據悉，阿德托昆博本人對於離開東區興趣缺缺，這也使得包括雷霆、騎士與湖人在內的其他追求者，目前皆被排除在競爭圈之外。這場交易戰目前已演變成「波士頓對決邁阿密」的雙龍搶珠態勢。目前公鹿隊採取「以拖待變」的策略，耐心等待是否有球隊能提供更具誘惑力的籌碼。隨著NBA選秀會倒數不到兩週，阿德托昆博這筆可能改變聯盟版圖的「地震級」交易，隨時可能宣告成交。球迷與媒體正屏息以待，這位希臘怪物最終將披上哪件綠色或紅色的球衣，開啟職業生涯的新篇章。