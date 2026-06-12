第21屆 KKBOX 風雲榜明（13）日將在台北小巨蛋舉辦，典禮由黃偉晉擔任主持人，並邀請到Super Junior成員東海、韓國男團LNGSHOT、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、告五人、曾沛慈等多組歌手接力開唱，演出更是滿滿彩蛋，讓粉絲們十分期待。《NOWNEWS今日新聞》替讀者整理出完整卡司、入場流程及補位資訊，以及線上觀看平台，讓粉絲們都能即時收看偶像的完整演出，活動當天也會帶來最新資訊！
以下為本文重點：
KKBOX 風雲榜典禮時間＆地點
時間：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
地點：台北小巨蛋
KKBOX 風雲榜完整卡司
主持人：黃偉晉
演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）。
本屆KKBOX 風雲榜充滿亮點，去年以子團體 SUPER JUNIOR-D&E 身分出席的東海，今年帶著「全新身分」回歸，個人首張正規專輯《ALIVE》展現不同音樂面貌。談及擔任「海外風雲大使」並連續兩年參加風雲榜演唱會，東海難掩興奮表示：「已經迫不及待在當天見到大家了！」而東海與韋禮安去年共同推出中文單曲〈最好的朋友〉兩人在典禮上是否會合唱，也引發粉絲們關注。
此外，近來因節目《乘風2026》人氣飆漲的曾沛慈，也將登上KKBOX 風雲榜舞台，許久未在台灣演出的她，這次的歌單及演出也讓粉絲相當期待！另外由嘻哈天王Jay Park打造的韓國男團LNGSHOT，出道後備受矚目，成員包括隊長Ohyul、饒舌擔當Ryul、全能創作才子Woojin，以及被譽為「年輕版小賈斯汀」的15歲混血忙內Louis。日前LNGSHOT現身大巨蛋開球，賽後帶來精彩演出，超強魅力再度圈粉無數！
KKBOX 風雲榜轉播平台
📺 台灣直播平台
電視｜TVBS 歡樂台
網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday 新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY
海外直播平台
網路｜KKBOX HK／MY／SG Facebook、KKBOX HK YouTube／vibes by 8world Facebook (SG)
廣播 | Mediacorp YES 933 (SG)
KKBOX 風雲榜入場注意事項
【入場資訊】
【禁止攜帶物品（違者逕行沒收）】
【全場須配合事項】
補位時間：2026/06/13（六）
➤11:30 現場發放補位序號
➤17:10 依序號排隊報到
➤17:50 開放補位入場
KKBOX 風雲榜交通方式
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時
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KKBOX 風雲榜典禮時間＆地點
時間：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
地點：台北小巨蛋
KKBOX 風雲榜完整卡司
主持人：黃偉晉
演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）。
本屆KKBOX 風雲榜充滿亮點，去年以子團體 SUPER JUNIOR-D&E 身分出席的東海，今年帶著「全新身分」回歸，個人首張正規專輯《ALIVE》展現不同音樂面貌。談及擔任「海外風雲大使」並連續兩年參加風雲榜演唱會，東海難掩興奮表示：「已經迫不及待在當天見到大家了！」而東海與韋禮安去年共同推出中文單曲〈最好的朋友〉兩人在典禮上是否會合唱，也引發粉絲們關注。
此外，近來因節目《乘風2026》人氣飆漲的曾沛慈，也將登上KKBOX 風雲榜舞台，許久未在台灣演出的她，這次的歌單及演出也讓粉絲相當期待！另外由嘻哈天王Jay Park打造的韓國男團LNGSHOT，出道後備受矚目，成員包括隊長Ohyul、饒舌擔當Ryul、全能創作才子Woojin，以及被譽為「年輕版小賈斯汀」的15歲混血忙內Louis。日前LNGSHOT現身大巨蛋開球，賽後帶來精彩演出，超強魅力再度圈粉無數！
📺 台灣直播平台
電視｜TVBS 歡樂台
網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday 新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY
海外直播平台
網路｜KKBOX HK／MY／SG Facebook、KKBOX HK YouTube／vibes by 8world Facebook (SG)
廣播 | Mediacorp YES 933 (SG)
KKBOX 風雲榜入場注意事項
【入場資訊】
- 13:00 ~ 17:40 持「身分證件」與「門票」至實名制攤位兌換手環。
- 16:30 ~ 17:45 憑手環與門票入場。
- 17:45 前務必入座，未入座視同放棄資格，並開始清票補位。
- 禁止攜帶任何違禁品與危險物品。
- 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油等易燃物品、爆裂物或易侵害人體之有害物品。
- 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。
- 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）、蠟燭、煙火或任何易燃物品。
- 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。
- 禁止攜帶任何蔬菜水果等生鮮食品。
- 禁止攜帶大小超過 40*40 cm 的海報、標語、LED 燈牌類等；以及氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物。
- 禁止使用閃光燈。
- 全場禁止站立觀賞；藝人要求時可站立於自身對號座位前方，請勿站立於椅子上及離開自身座位區域。
- 請勿高舉看板以及大型拍攝器材以免阻擾後方觀眾視線；嚴禁朝演出舞台或藝人丟擲任何物品，以免造成危險。
【全場須配合事項】
- 場內禁止攜帶外食或非場內購買之飲料，飲用水除外。
- 配合菸害防制法，本活動場所全面禁菸。
- 活動現場嚴禁任何形式之直播。如經查獲，將由工作人員留置器材保管並刪除拍攝內容，且概不負責損失與遺失，現場工作人員有權將底片與記憶卡強制曝光及刪除，並視情況提出告訴。
- 本節目含雷射燈光效果，建議演出期間避免使用手機、相機等器材，如因雷射光束導致鏡頭感光元件受損，主辦單位不負賠償責任。
補位時間：2026/06/13（六）
➤11:30 現場發放補位序號
➤17:10 依序號排隊報到
➤17:50 開放補位入場
- 補位序號一人限領一張，不開放代領。
- 補位數量需依現場狀況而定，序號僅為補位順序，無法承諾全數入場，座位為隨機分配，不保證連號。
- 開放入場後，叫號一次不到視同過號，需重新領取序號等待，序號已發完則截止。
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時