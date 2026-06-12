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美職波士頓紅襪隊體系的27歲台灣右投「火球男」劉致榮，近年來不幸飽受傷勢反覆折磨，已將近2年未曾在小聯盟的正式比賽中登場。而在今（12）日凌晨，小聯盟官網球員異動紀錄拋出震撼彈，紅襪2A波特蘭海狗隊（Portland Sea Dogs）正式公告將其釋出。隨後劉致榮也在個人社群媒體上貼出中英文長文，向效力長達6年半的紅襪隊感性道別。文化大學時期的劉致榮，憑藉著能狂飆158公里火球的震撼天賦，在2019年亞錦賽一戰成名，不僅率領中華隊奪冠更榮獲賽會MVP。同年10月，他獲得美職紅襪隊青睞，以高達75萬美元（約新台幣2200萬元）的簽約金風光加盟，正式開啟旅美生涯。他在小聯盟最高層級曾爬升至2A，總計留下72場出賽、18勝21敗、防禦率5.25的成績。然而，近年來「傷病」卻成了他旅美路上最嚴酷的考驗。自2024年7月最後一次出賽後，劉致榮便因肩膀舊傷而停下腳步。去年球季他更因傷導致出賽數「全面空白」，今年開季又再度被放進60天傷兵名單，已經將近2年的時間無法在正式賽事中亮相。最終，紅襪球團選擇結束雙方這段長達6年半的合作關係。在得知遭到釋出的消息後，劉致榮於凌晨透過社群平台發文，回顧自己從2019年10月22日至2026年6月11日的紅襪歲月。他真摯地寫道：「謝謝紅襪隊，讓我圓了小時候來美國打球的夢想。這六年半來，我學到了很多，也受到許多人的照顧。剛來美國時對一切都很陌生，感謝Mickey以及球隊所有人的幫助與照顧，讓我能夠很快適應這裡的生活，也在棒球技術上持續進步，成為比當初剛出國時更好的自己。」談到令人沮喪的傷勢，劉致榮也坦言，過去三年因為傷勢反覆，確實經歷了許多不容易的時刻，「但球隊始終給予我很大的幫助。一路上有許多人陪伴著我、支持著我，讓我知道自己從來都不是一個人在面對這些挑戰。」他在文末強調，雖然在波士頓的篇章結束了，但自己的棒球旅程絕不會因此停歇，他會抱著「現在沒有任何地方是可以維持現狀的」這份信念持續努力，不斷挑戰並追求更好的自己。對於台灣球迷最關心的下一步動向，劉致榮所屬的悍創運動經紀公司今日也做出正面回應。經紀公司指出，劉致榮目前受到去年肩膀舊傷的影響已經大為好轉，現階段的恢復狀況非常理想，甚至已經進入牛棚練投，隨時準備投入實戰。至於是否會選擇回台投入中華職棒選秀？，他將會繼續留在美國尋求其他美職球隊的青睞與機會，繼續為自己的棒球夢想拚搏。