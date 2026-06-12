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文具店正式加入圖鑑 8款造型一次登場

▲文具店皮克敏共推出8種造型，包含鉛筆、三角板、量角器、長尾夾與圓規等主題設計。（圖／Pikmin Bloom）

文具店皮克敏怎麼拿？先找到文具店地標

▲文具店皮克敏以各式書寫與繪圖工具為主題，充滿濃濃文具店氛圍。（圖／Pikmin Bloom）

《Pikmin Bloom》今（12）日推出全新「文具店皮克敏」，玩家即日起可在文具店附近發現對應花苗，共有8種不同造型可供收集。官方表示，文具總有種令人難以抗拒的魅力，因此特別以各式書寫與繪圖工具為靈感打造全新系列，讓不少文具控直呼「這次一定要收」。值得注意的是，《Pikmin Bloom》近期接連新增牙刷系列稀有皮克敏、咖啡杯冰飲造型以及文具店皮克敏等多項收藏內容，讓不少圖鑑控玩家笑稱「根本收不完」、「最近新增速度有點快」。許多人原本只是想走進文具店晃晃，最後卻帶著新筆、貼紙、筆記本以及各種原本沒打算購買的小物離開，過去可能是文具控們的煩惱，但這次皮克敏玩家不只是走進去逛一逛，可能還能收穫著文具皮克敏回家。本次新增的文具店飾品皮克敏共包含紅、黃、藍、白、紫、岩石、羽翅與冰皮克敏8種造型，從官方公開圖片來看，除了鉛筆與色鉛筆等常見文具外，三角板、量角器與圓規等學生時代熟悉的幾何工具也化身為皮克敏裝飾。根據官方說明，玩家即日起可在「文具店附近」取得對應花苗，培育後便有機會獲得文具店皮克敏，要注意的是，並非只要走進販售文具的商店就一定能獲得花苗。《Pikmin Bloom》主要依據遊戲內地標資料進行分類，因此不同店家是否被系統辨識為文具店，仍可能有所差異。一般而言，文具專賣店、書店等地點較有機會出現文具店分類，玩家也可透過探測器查看附近地標類型，確認是否出現文具店圖示。若想提高取得文具店花苗的機率，玩家可善用每日免費探測器。由於探測器會從附近出現的地標類型中隨機選擇，因此當周邊同時存在餐廳、咖啡廳、公園、超市等多種分類時，獲得文具店花苗的機率也會被分散。若想完整收集8種造型，仍需透過多次取得花苗與培育才能完成圖鑑，對於熱衷收集皮克敏圖鑑的玩家而言，勢必又將展開一段新的蒐集之旅。