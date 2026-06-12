國家警報響！中央氣象署今上午發布大雷雨警訊，台南、高雄、屏東部份區域有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》本文將持續更新全台大雷雨最新動態。
🟡10:14發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至11時14分
📍陸上警戒區域：
高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、旗山區
屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉
🟡09:54發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至10時54分
📍陸上警戒區域：
台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、善化區、安定區
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📌持續時間至11時14分
📍陸上警戒區域：
高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、旗山區
屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉
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台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、善化區、安定區