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▲帕公主不僅有美國康乃爾大學的法學碩博士學位，還曾任泰國駐奧地利大使等要職，聰慧能幹，卻在2022年不幸因病昏迷，3年多後的現在病逝。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲希里萬納瓦公主（ Sirivannavari Nariratana ）是服裝設計師，平日與政治不太扯得上邊。（圖／翻攝自南華早報）

▲提幫功王子被認為有發展遲緩問題。(圖／翻攝自We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti臉書)

47歲的泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha，簡稱帕公主）被證實，已於11日晚間在曼谷朱拉隆功國王紀念醫院辭世，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Rama X, Maha Vajiralongkorn ）已指示王室宮務處以最高皇家傳統規格籌辦喪禮。身為泰國王室具政治分量的一員、因病昏迷前甚至被視為王座最有潛力繼承人之一，帕公主之死恐加劇泰國王室繼承問題，也讓流傳多年的「九世詛咒」陰影再起。所謂的「九世詛咒」，相傳是曼谷王朝建國者拉瑪一世（ Rama I ），為了王位發動政變奪權，殺害了和他一起長大的暹羅國王鄭信，鄭信在臨死前，詛咒拉瑪的王位無法傳過十世。有關鄭信的出身，公開資料顯示，他祖籍廣東，本是暹羅阿瑜陀耶王國的一名將領，清朝乾隆年間，鄭信率領群眾反抗緬甸，平定各方割據勢力並驅逐緬甸侵略者，自立為吞武里王國的建立者兼君主。然而，1782年暹羅發生政變，鄭信在叛亂中被推翻，他的手下大將-昭披耶・札克里（Chao Phraya Chakri ），也就是後來的拉瑪一世，率軍平定叛亂，卻處決鄭信並自立為王，建立了扎克里王朝，將首都遷至曼谷。儘管「九世詛咒」的真偽有待商榷，但近幾十年，泰國王室的發展確實令人憂心。已故的拉瑪九世蒲美蓬（Rama IX, Bhumibol Adulyadej ），年輕時就因為泰國政局動盪，一度逃往瑞士淪成為「流浪國王」，但他在反對軍事獨裁的抗議聲浪中，於皇宮接見學運領袖，結束軍方專制政局面，長期在政變、派系鬥爭中扮演仲裁角色，同時推動公衛、農村開發，親民形象深受民眾愛戴。雖然蒲美蓬在泰國民間頗受好評，但他的兒子，拉瑪十世瓦吉拉隆功卻是個花花公子，醜聞纏身，能力、聲望都遠不及父親蒲美蓬，他歷經多段婚姻誕下的7名子女，最終只有3個留在身邊，分別是長女帕公主、希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari）、提幫功王子（Prince Dipangkorn Rasmijoti），但真正兼具豐富專業素養與政治分量的，應該只有帕公主。現在，隨著帕公主離世，瓦吉拉隆功又已是73歲高齡，泰王之位究竟能傳給誰，是傳聞有智力及發展遲緩問題的提幫功王子，還是召回早年已被驅逐至海外的幾個兒子，仍是未知之數。