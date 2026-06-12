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▲尹錫悅再添重罪！無人機侵入平壤遭判30年（圖／美聯社／達志影像）

南韓前總統尹錫悅的法律噩夢，又添上一條重罪。首爾法院於6月12日宣判，認定他在2024年底宣布戒嚴前夕，指示無人機飛入平壤的行動嚴重危害國家安全，依「一般利敵罪」判處有期徒刑30年。特別檢察組今年4月起訴尹錫悅等人，指控他們為了製造宣布緊急戒嚴的藉口、剷除政治對手並壟斷權力，於2024年10月至11月策劃並執行這次無人機作戰，意圖在朝鮮半島人為製造戰時局勢。檢方在最終陳述中措辭嚴厲：身為武裝部隊總司令、負責全國人民生命安全的尹錫悅，以及國防部長和反間諜司令部司令，竟企圖在朝鮮半島製造戰爭局面，藉此創造宣布緊急狀態的條件——這是「反國家、反國民」的行為。檢方指出，被告在明知此舉足以引發北韓挑釁的情況下，透過非正式報告系統執行軍事行動，嚴重損害韓國的軍事利益。除了對尹錫悅求刑30年，前國防部長金龍顯被求處25年，另案審理的前國軍反間諜司令官與前無人機作戰司令官，也分別被求刑20年與5年。由於本案涉及大量軍事機密，自去年12月開審以來審理過程全程不公開，僅最終宣判公審對外公開。這起無人機案，只是尹錫悅目前面臨的眾多訴訟之一。他涉嫌內亂罪，一審已被判處終身監禁；涉嫌妨害拘留案，二審也被判刑7年。就連他的妻子金建希，也因涉嫌操縱股價、收受賄賂等罪行，二審被判處有期徒刑4年，並罰款5,000萬韓元（約新台幣113萬元）。從去年底的戒嚴風波至今，這位前總統的法律命運，正一條接一條地走向終局。