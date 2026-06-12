2026世界盃足球賽在今（12）日正式開踢，本屆賽事首度橫跨美國、墨西哥、加拿大三國聯合舉辦，擴編至48支隊伍共同競逐，從小組賽至冠軍賽總計有104場比賽舉辦。然而每四年一次的世界盃，都會帶動台灣運彩的銷售量，許多人可能也因時間太久忘記運彩怎麼買，《NOWNEWS》本篇介紹運彩要怎麼買、世界盃玩法、運彩線上投注教學、冠軍賠率預測、世界盃運彩小白QA等資訊，帶民眾一文看懂。
本文重點一覽
📍2026世界盃運彩要怎麼買？
📍2026世界盃運彩基本玩法有哪些？
📍2026世界盃冠軍賠率預測
📍運彩線上投注教學
📍2026世界盃運彩小白QA
2026世界盃運彩要怎麼買？
想要買運彩的的民眾可以透過「實體彩券行」以及「線上投注」兩種方式來投注，這是由台灣運動彩券所發行的合法管道，提醒民眾有許多地下運彩站，不僅不受到法律保護，出問題也求助無門，建議務必透過官方管道。目前台灣運彩官網已經開放首輪24場小組賽投注。
2026世界盃運彩基本玩法一覽
📍不讓分：是足球投注最常見玩法，包括主隊贏、客隊贏、和局三種結果，簡單來說就是正規時間內是哪個隊伍贏。
📍讓分：這就是透過讓球機制平衡兩隊實力差異，較強隊伍必須要扣除讓分，例如運彩開「墨西哥讓1.5球」，那麼墨西哥要扣掉1.5分還是贏對手才算投注中獎。
📍大小球：簡單玩法，只要看最後總進球數是否高於運彩開出的門檻，例如運彩開3球，就可以投注比3球多、比3球小。
📍正確比分：這就是我們俗稱的「波膽」，不只要猜哪隊會贏，還需要精準命中比分，由於難度非常高，所以賠率通常都是非常高。
📍串關投注：串關投注是標準用小錢博大錢的投注法，可以讓多場比賽以不同玩法組合成一張彩券，倍率會相乘計算，必須要全部都預測正確才能獲獎，建議新手從2串、3串嘗試。
2026世界盃冠軍賠率預測
根據台灣運彩公布最新的世界盃冠軍賠率，最看好西班牙，以3.95倍成為最大奪冠熱門；上屆亞軍的法國則以4.20倍排名第二；英格蘭則以5.55倍位居第三；至於尋求衛冕的阿根廷則是開出7倍的賠率。亞洲球隊上次闖進16強的日本隊爲34倍、南韓則是250倍，另外有11個國家奪冠賠率是高達500倍，以下是目前冠軍賠率一覽，不過要提醒民眾，隨著賽事推移，賠率會不斷改變都是很正常的事情。
📍賠率<10倍：西班牙（3.95）、法國（4.20）、英格蘭（5.55）、葡萄牙（5.95）、巴西（6.50）、阿根廷（7.00）
📍賠率<50倍：德國（10.25）、荷蘭（14.00）、挪威（18.00）、比利時（22.50）、哥倫比亞（23.50）、摩洛哥（33.00）、日本（34.00）、美國（43.00）、墨西哥（44.00）、烏拉圭（45.00）
📍賠率<100倍：瑞士（51.00）、土耳其（53.00）、厄瓜多（53.00）、克羅埃西亞（54.00）、塞內加爾（79.00）、瑞典（84.00）、加拿大（90.00）、奧地利（99.00）
📍賠率<200倍：巴拉圭（109.00）、蘇格蘭（161.00）、象牙海岸（186.00）、捷克（193.00）、埃及（196.00）
📍賠率<500倍：波赫（225.00）、阿爾及利亞（250.00）、南韓（250.00）、迦納（265.00）、澳洲（325.00）、突尼西亞（330.00）、伊朗（330.00）、民主剛果（490.00）
📍賠率500倍：烏茲別克、南非、沙烏地阿拉伯、卡達、巴拿馬、約旦、維德角、伊拉克、海地、古拉索、紐西蘭
運彩投注線上教學
然而除了玩法介紹之外，許多人懶得出門想要在家線上投注，運彩就是可以這樣！只要到台灣運彩的官網，申請運彩會員認證過後，接著透過金融機構、ATM、網路銀行等管道完成入金儲值，就可以在線上選擇賽事以及投注項目。
當你選擇好投注的項目之後，系統會以簡訊方式發送交易驗證碼（OTP）至約定的手機門號，會員收到後輸入，經系統檢核相符才會投注成功！但投注運彩有2點要注意，運彩的賠率本來就會隨著時間不同而有「浮動」，如果在家先看好賠率，到彩券行現場可能賠率會有所不同，一切都是正常現象！另外線上投注一旦完成投注程序之後，不得撤銷或撤回，彩迷們自己要睜大眼睛，下好離手。
玩世足運彩小白常見QA
Q：我下注不讓分隊伍贏了為何我沒有獲獎？
A：不讓分的計算方式是在正規賽90分鐘（包含加傷停補時）才算，延長賽才贏的不算、PK輸贏也不算，所以正規時間踢完2：2是以和局為結果。
Q：我投注100元賠率5.0倍為何只有拿到500元？
A：這是沒錯的，賠率不是獲利倍數，要扣掉自己的本金，實際上100元投注賠率5.0倍會拿到（本金100+獲利400）。
Q：串關可以串很多關嗎？
A：可以，但是你這張運彩可以獲獎機率很低，建議2串、3串就已經極限
Q：為什麼投注賠率會浮動？
A：因為要跟著賽事進行滾動式調整，例如強隊爆冷淘汰、強隊有主力球員受傷等，這都會影響到運彩賠率。
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📍2026世界盃運彩基本玩法有哪些？
📍2026世界盃冠軍賠率預測
📍運彩線上投注教學
📍2026世界盃運彩小白QA
2026世界盃運彩要怎麼買？
想要買運彩的的民眾可以透過「實體彩券行」以及「線上投注」兩種方式來投注，這是由台灣運動彩券所發行的合法管道，提醒民眾有許多地下運彩站，不僅不受到法律保護，出問題也求助無門，建議務必透過官方管道。目前台灣運彩官網已經開放首輪24場小組賽投注。
📍不讓分：是足球投注最常見玩法，包括主隊贏、客隊贏、和局三種結果，簡單來說就是正規時間內是哪個隊伍贏。
📍讓分：這就是透過讓球機制平衡兩隊實力差異，較強隊伍必須要扣除讓分，例如運彩開「墨西哥讓1.5球」，那麼墨西哥要扣掉1.5分還是贏對手才算投注中獎。
📍大小球：簡單玩法，只要看最後總進球數是否高於運彩開出的門檻，例如運彩開3球，就可以投注比3球多、比3球小。
📍正確比分：這就是我們俗稱的「波膽」，不只要猜哪隊會贏，還需要精準命中比分，由於難度非常高，所以賠率通常都是非常高。
📍串關投注：串關投注是標準用小錢博大錢的投注法，可以讓多場比賽以不同玩法組合成一張彩券，倍率會相乘計算，必須要全部都預測正確才能獲獎，建議新手從2串、3串嘗試。
根據台灣運彩公布最新的世界盃冠軍賠率，最看好西班牙，以3.95倍成為最大奪冠熱門；上屆亞軍的法國則以4.20倍排名第二；英格蘭則以5.55倍位居第三；至於尋求衛冕的阿根廷則是開出7倍的賠率。亞洲球隊上次闖進16強的日本隊爲34倍、南韓則是250倍，另外有11個國家奪冠賠率是高達500倍，以下是目前冠軍賠率一覽，不過要提醒民眾，隨著賽事推移，賠率會不斷改變都是很正常的事情。
📍賠率<10倍：西班牙（3.95）、法國（4.20）、英格蘭（5.55）、葡萄牙（5.95）、巴西（6.50）、阿根廷（7.00）
📍賠率<50倍：德國（10.25）、荷蘭（14.00）、挪威（18.00）、比利時（22.50）、哥倫比亞（23.50）、摩洛哥（33.00）、日本（34.00）、美國（43.00）、墨西哥（44.00）、烏拉圭（45.00）
📍賠率<100倍：瑞士（51.00）、土耳其（53.00）、厄瓜多（53.00）、克羅埃西亞（54.00）、塞內加爾（79.00）、瑞典（84.00）、加拿大（90.00）、奧地利（99.00）
📍賠率<200倍：巴拉圭（109.00）、蘇格蘭（161.00）、象牙海岸（186.00）、捷克（193.00）、埃及（196.00）
📍賠率<500倍：波赫（225.00）、阿爾及利亞（250.00）、南韓（250.00）、迦納（265.00）、澳洲（325.00）、突尼西亞（330.00）、伊朗（330.00）、民主剛果（490.00）
📍賠率500倍：烏茲別克、南非、沙烏地阿拉伯、卡達、巴拿馬、約旦、維德角、伊拉克、海地、古拉索、紐西蘭
然而除了玩法介紹之外，許多人懶得出門想要在家線上投注，運彩就是可以這樣！只要到台灣運彩的官網，申請運彩會員認證過後，接著透過金融機構、ATM、網路銀行等管道完成入金儲值，就可以在線上選擇賽事以及投注項目。
當你選擇好投注的項目之後，系統會以簡訊方式發送交易驗證碼（OTP）至約定的手機門號，會員收到後輸入，經系統檢核相符才會投注成功！但投注運彩有2點要注意，運彩的賠率本來就會隨著時間不同而有「浮動」，如果在家先看好賠率，到彩券行現場可能賠率會有所不同，一切都是正常現象！另外線上投注一旦完成投注程序之後，不得撤銷或撤回，彩迷們自己要睜大眼睛，下好離手。
Q：我下注不讓分隊伍贏了為何我沒有獲獎？
A：不讓分的計算方式是在正規賽90分鐘（包含加傷停補時）才算，延長賽才贏的不算、PK輸贏也不算，所以正規時間踢完2：2是以和局為結果。
Q：我投注100元賠率5.0倍為何只有拿到500元？
A：這是沒錯的，賠率不是獲利倍數，要扣掉自己的本金，實際上100元投注賠率5.0倍會拿到（本金100+獲利400）。
Q：串關可以串很多關嗎？
A：可以，但是你這張運彩可以獲獎機率很低，建議2串、3串就已經極限
Q：為什麼投注賠率會浮動？
A：因為要跟著賽事進行滾動式調整，例如強隊爆冷淘汰、強隊有主力球員受傷等，這都會影響到運彩賠率。
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