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本文重點一覽

2026世界盃運彩要怎麼買？

可以透過「實體彩券行」以及「線上投注」兩種方式來投注

▲2026世界盃開踢，想要投注的民眾一定要找合法通路才有保障，可至台灣運彩實體門市或者線上投注購買彩券。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃運彩基本玩法一覽

📍不讓分：

📍讓分：

📍大小球：

📍正確比分：

📍串關投注：

▲台灣運彩世界盃每場賽事開出許多玩法，包括不讓分、總分大小、正確進球數等。（圖/台灣運彩官網）

2026世界盃冠軍賠率預測

最看好西班牙，以3.95倍成為最大奪冠熱門；上屆亞軍的法國則以4.20倍排名第二；英格蘭則以5.55倍位居第三；至於尋求衛冕的阿根廷則是開出7倍的賠率。

▲2026世界盃足球賽今（12）日凌晨正式點燃戰火，地主國墨西哥首戰勝利，目前台灣運彩開出墨西哥奪冠44倍。（圖／路透／達志影像）

運彩投注線上教學

運彩的賠率本來就會隨著時間不同而有「浮動」

另外線上投注一旦完成投注程序之後，不得撤銷或撤回

▲想要在家就能投注運彩的民眾，可以到台灣運彩註冊會員，通過認證後就能線上投注囉！（圖/台灣運彩官網）

玩世足運彩小白常見QA

不讓分的計算方式是在正規賽90分鐘（包含加傷停補時）才算，延長賽才贏的不算、PK輸贏也不算