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▲網友爆料，如果飯店房間內有抱枕的話，建議都不要使用。（示意圖／Pexels）

即將迎來暑假旅遊潮，不論是國內外旅行，必定會入住飯店、旅館，就有網友在社群平台以「飯店前員工」分享，提到房間床上的抱枕都不敢使用，不少網友也贊同說會一進房就立刻移開，原因是在於抱枕很久才會洗一次，但也有旅宿員工緩頰提到，只要是方便拆下枕套的，就一定會在每次房客離開後拆下送洗。飯店前員工經常會揭露一些業界內幕與客房清潔的「黑幕」。最近就有自稱是「飯店前員工」的網友在Threads上分享，提到自己入住飯店時，見到床上放的方形枕頭抱枕，立刻「放到椅子上」，絕對不會使用它。該文引起網友熱烈討論紛紛留言：「真的討厭床上放除了枕頭跟被子以外的東西，明明知道就髒啊還放」、「客房裡所有的抱枕我一律拿到沙發最邊邊，住宿期間都不會碰」、「抱枕我不敢用，沙發一律要在有穿衣服時才敢坐著，電茶壺從來不用，房間附的杯子，我也不會使用，刷牙杯我也只拿來放牙刷。」不過也有網友緩頰留言表明自己是民宿業者，稱客人退房後都會拆下來送洗。而《NOWNEWS今日新聞》也詢問不願具名的飯店高層主管也表示，只要是方便拆下就一定會在房客離開後送洗。就算不能拆下，也要定期消毒或高溫烘過。除了抱枕受到質疑，日前也有名同樣自稱飯店前員工的安琪拉 (Angela Riihiluoma) 在抖音發了一支爆料影片，她提到自己先前在酒店做營銷方面的工作，任職20年的同事也爆料出幾個建議「在旅宿房間不要使用」的物品。包含房間內的咖啡機，真相是有些客人喜歡把它當作尿壺，所以千萬別用。還有浴室內的玻璃杯也別用，因為房務人員很忙，一般情況下他們並不會刻意去費力清洗杯子。也不要用冰桶，除非裡面有塑膠內襯否則就別用，許多人喜歡用咖啡機當尿壺，同樣也有很多人把冰桶當嘔吐桶。最後是不要用擺在床尾的那條「床尾巾 (墊)」，正確名稱為「床旗（bed throw）」，其功能是讓房客即使穿著鞋也能躺上床，不需要擔心會把床弄髒的一條布，但是這對習慣赤腳在房內的亞洲人來說可能不需要。