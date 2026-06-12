新航集團旗下低成本航空酷航今（12）日宣布，即日起推出「酷航全航線大促銷」優惠活動，活動將至6月18日晚間11點59分，台灣旅客可享前往日本東京、北海道及韓國首爾，以及眾多東南亞旅遊城市等酷航全航線航點的特惠機票，最低為台北直飛新加坡單程含稅價2699起。此次優惠適用旅遊日期為2026年8月1日至11月30日，讓旅客能提早規劃暑假、賞楓及下半年旅遊行程。
酷航提到，此次優惠涵蓋酷航航點，包括台北直飛新加坡單程含稅價2699起、台北直飛首爾單程含稅價2899起、台北直飛東京（成田）單程含稅價3699元起、台北直飛北海道（札幌）單程含稅價5099元起。
旅客亦可透過新加坡轉機前往更多旅遊目的地。台北經新加坡轉往澳洲柏斯、雪梨及墨爾本等航線，推出單程含稅4999元起優惠票價；經新加坡轉往印尼、馬來西亞、泰國及印度等地，也同步祭出單程含稅3199元起的促銷優惠。
酷航也補充，為提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗，酷航針對台北出發的新加坡、日本及韓國航線，採用波音787夢幻客機執飛。旅客亦可依照自身需求，選擇加價升級豪經艙（ScootPlus），享有更寬敞的座位、優先登機（BoardMeFirst），以及30公斤托運行李與15公斤手提行李額度，機上亦提供200MB的Wi-Fi、充電插座及餐飲等服務。
星宇航空與星巴克聯名 6月17日開賣
與星宇航空則是與星巴克合作展開跨界雙星聯名航線，推出11款聯名商品，包含Bearista機長小熊頸枕、登機證保溫杯等。6月17日將率先開放星宇航空會員優先購買；6月18日起於全門市正式開賣。
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酷航也補充，為提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗，酷航針對台北出發的新加坡、日本及韓國航線，採用波音787夢幻客機執飛。旅客亦可依照自身需求，選擇加價升級豪經艙（ScootPlus），享有更寬敞的座位、優先登機（BoardMeFirst），以及30公斤托運行李與15公斤手提行李額度，機上亦提供200MB的Wi-Fi、充電插座及餐飲等服務。
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