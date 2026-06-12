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▲鳳梨（如圖）看球時相當激動、甚至爆粗口。（圖／鳳梨吳泓逸臉書）

網紅「鳳梨」吳泓逸 4 年前在世界盃足球賽期間，因頻頻押錯獲勝隊伍、慘淪網友公認的「世足冥燈」，當時他還自嘲輸到身無分文、必須兼差跑外送。本屆世足賽於今（12）日凌晨火熱開踢，鳳梨首戰大膽押注墨西哥隊獲勝，面對大批酸民的調侃，他起初淡定發文：「一切酸言酸語皆不回應。」最終墨西哥不負眾望以 2：0 擊敗南非，鳳梨則反擊：「最後的結局依然如我所料，在此呼籲各位理性看球。」鳳梨向來熱衷運動彩券，然而4年前世界盃足球賽期間，因接連下注錯誤被稱作「反指標冥燈」，今年他再度捲土重來。首戰墨西哥對上南非，鳳梨在賽前預測墨西哥獲勝，更直呼：「按照劇本走。」引來不少網友吐槽：「謝謝冥燈」、「看來要買南非了」、「跟鼠叔反著買。」最終比賽結果，墨西哥以2比0擊敗南非，拿下A組首勝。鳳梨發文透露，墨西哥在上半場先馳得點後，就開始收到不少不理性的私訊，但他保持一貫幽默說：「但小弟乃國際大賽型選手，泰山崩於前而心不驚，麋鹿興於左而目不瞬，一切酸言酸語皆不回應。」比賽下半場，南非隊再收紅牌，而墨西哥也不負眾望再次得分，鳳梨則反擊酸民：「最後的結局依然如我所料，在此呼籲各位理性看球。」不過這場比賽不僅出現3張紅牌，創下世界盃開幕戰史上最多紅牌紀錄，過程也相當刺激、緊張，只見鳳梨看球時相當激動、甚至爆粗口，要墨西哥穩穩踢就好，嘆：「在最後十分鐘本該再進球，但可能因為年輕氣盛，太輕浮了。」被稱作反指標的他，這次竟成功押注墨西哥隊，也讓不少網友跌破眼鏡說：「不知是明燈還是冥燈了」、「叔鼠，本屆不再是足球冥燈了嗎？」、「叔叔韓國隊怎麼看？」、「這屆要跟著鼠叔一起起飛了。」