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特別推出限量「全家足球娃娃」，讓球迷收藏紀念，即日起至7月21日前，門市消費滿168元，即可以 69元加購；滿299元更可直接免費帶走。此外，即日起至7月7日前，凡於全台全家門市購買Let's Café現調飲品，即可以49元加購質感「造型燈箱」（共2款， 不挑款）。



全家 APP FamiNow 外送服務，也提供觀賽必備的鮮食、飲品與零食好料皆能一鍵直送到府，即起至6月30日前，首次下單單筆消費滿59元即贈10元購物金（購物金將於7月8日 前分批匯入會員酷碰券，使用期限至7月31日）。



門市優惠：6月12日起至6月16日

◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）

◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）

◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）

◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）

◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）



▲全家門市購買Let's Café現調飲品，即可以49元加購質感「造型燈箱」。（圖／全家提供）

📍7-ELEVEN ：

門市優惠：6月12日至6月14日

◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第二杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

◾大杯卡布奇諾第二杯10元，6折（原價55元、特價33元）

◾大杯濃萃美式第二杯10元，6折（原價50元、特價30元）

◾黑糖粉粿／琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）



▲7-11本周五六日優惠，6/12~6/14。（圖／7-11提供） 🟡世界杯足球賽連鎖咖啡優惠：



📍星巴克：

6月12日起， 凡購買星巴克兩杯大杯（含）以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」乙份。 結合足球元素、Bearis ta小熊與字母設計，限量打造的星巴克「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，可自由拼貼專屬應援口號、 名字或創意文字，打造獨一無二的咖啡杯風格。



▲世足賽熱潮！星巴克「足球小熊玻璃TOGO冷水杯、TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」開搶。（圖／星巴克提供） 另外，星巴克也推出應援足球賽事優惠：



◾️全品項85折加贈買一送一好友分享券：6月12日（五）星巴克盛夏歡聚派對「全品項享85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。



▲6月12日世足賽開打！星巴克也有「全品項85折」盛夏歡聚派對。（圖／翻攝自星巴克官網） 📍CAMA CAFE：

CAMA CAFE攜手Readmoo讀墨打造「咖啡配書香」優惠活動：

◾️免費暢讀30天！6月10日至7月10日，凡於CAMA CAFE門市購買熱飲，皆可獲得限量「聯名杯套」，掃描杯套上專屬QR Code，即可「免費暢讀30天」上百種人氣雜誌。

◾️抽獎電子書閱讀器！6月17日至6月30日，CAMA CAFE會員限定抽獎，全台CAMA CAFE門市購買全新上市的旗艦級手沖精品咖啡「非洲微醺酒香」， 即可獲得抽獎資格。有機會抽中7吋mooInk Nana彩色電子書閱讀器（市價9,999元，共1台）、或6吋mooInk Chill彩色電子書閱讀器（市價8,999元，共4台）。



▲CAMA CAFE攜手Readmoo讀墨推出「咖啡配書香」活動。（圖／CAMA CAFE提供） 🟡世界盃足球賽速食通路優惠：



📍麥當勞：應援足球賽事，爽吃麥當勞APP全球版最新優惠券！

即日起至6月14日：

◾️單點38元中杯飲品買一送一

◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一

◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一

◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」

◾️買任一分享盒「免費送中薯」

◾️買麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」

◾️歡樂送限定買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」

◾️買超值全餐「現折10元」

◾️買早餐套餐「現折10元」



即日起至6月16日：麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。



即日起至6月20日：單點香草／草莓風味奶昔「買一送一」奶昔限定店專屬（可重複兌換）。



即日起至6月23日：買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。



即日起至7月10日：買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。





📍肯德基：

肯德基最新優惠應援足球賽事，門市現場、外送、車道取餐都爽吃：

◾️即日起至6月15日，優惠代碼「50483」激省7雞桶「咔啦脆雞 x 7」特價299元。

◾️即日起至7月6日，優惠代碼「50484」6入原味蛋撻，特價199元



PK雙饗卡APP限定：即日起至6月29日

◾️8塊上校雞塊「買一送一」特價98元（原價196元）

◾️就要吃堡餐「咔啦雞腿堡＋中薯＋蛋撻＋中可樂」特價149元（原價236元）

◾️獨享雙雞餐「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋小薯＋綠茶」特價139元（原價223元）

◾️炸雞桶買1送3「咔啦脆雞6塊＋小薯＋蛋撻2個＋可樂2杯」420元（原價631元）



肯德基PK雙饗卡APP限量神券！

早上10:00準時PK雙饗卡APP限量瘋搶神券（搶完即止）：

◾️6月12日限定「青花椒麻脆雞」特價18元（原價78元）

◾️6月17日限定「咔啦雞腿堡」特價18元（原價95元）

◾️6月18日限定「原味蛋撻」特價6元（原價49元）史上最低折數！

◾️6月26日限定「咔啦脆雞」特價18元（原價71元）



▲肯德基買一送一！蛋撻6入199元、炸雞桶299元。（圖／肯德基提供） 📍必勝客：

必勝客全台門市及官網推優惠：

◾️即日起至6月21日，「買一送一」吃巧克力QQ球／韓式海鮮煎餅／金酥蟹薯薯，59元起。

◾️即日起至6月15日，「買1送5」外帶買大披薩，送2個小披薩＋副食5選2＋可樂1.25L（若小披薩選擇410(含)以上需另外加價）。



PK雙饗卡APP限定：

◾️即日起至6月18日，外帶「特價199元」吃熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、BBQ黃金嫩雞披薩。

◾️即日起至6月18日，「大披薩分享餐399元」起：指定口味一個大披薩＋黃金和風鱈魚塊5塊＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球1份。

◾️即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費滿400元「免費送400元商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。

◾️即日起至6月29日，外帶「小披薩買1送2」特價445元起、外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起、個人披薩「買2送1」3入特價218元起、「BBQ烤雞（4翅4腿）」特價189元（原價229元）。



必勝客PK雙饗卡APP限量神券！6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，早上10:00準時開搶（搶完即止）：

◾️夏威夷個人披薩6元（最高原價95元）

◾️9吋小披薩18元（任選指定口味，最高原價395元）

◾️13吋大披薩超澎派3套組618元（相當於31折，最高原價1980元）



▲必勝客比買一送一便宜！天天大披薩199元 外帶買1送5。（圖／必勝客提供） 📍達美樂：達美樂最新披薩優惠，即日起至6月28日。

◾️到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。

◾️下殺4折起，2個大披薩特價598元、3個大披薩特價799元、6個大披薩特價1500元。



📍頂呱呱：

頂呱呱即日起至6月14日開吃「呱張省優惠券」優惠活動，力挺世界盃攜手中華電信推出「精采應援桶」：

◾️「買一送一」可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條。

◾️雙倍優惠：「辣味雞翅2隻」89元、「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等。

◾️「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。

◾️頂呱呱「精采應援桶」特價499元！中華電信指定消費送優惠券可兌換券：原味炸雞3塊＋原味雞腿3隻＋呱呱雞柳條1份＋地瓜薯條(小)1份＋阿勇雞塊4入1份＋甜甜包2入1份＋國家配餐1份（3選1：墨西哥辣味雞翅／德式香腸捲／波浪薯條）、可樂曲線瓶1.25L。



🟡世界杯足球賽飯店通路優惠：



📍台北六福萬怡：

台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。



此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。



▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge推各項活動，「進球狂歡組合餐」，每套999元+10%。（圖／六福萬怡提供） 📍高雄萬豪酒店：

高雄萬豪酒店規劃足球主題下午茶，以足球元素結合精緻甜點設計，從綠茵場到甜點盤，甚至把金盃搬上餐桌！ 1F皇怡咖啡廳即日起至7月19日推出「金盃世足下午茶」，主廚團隊大展創意，匠心打造冠軍獎盃巧克力與足球杜拜巧克力，搭配多款慕斯蛋糕、甜點及飲品。



下午茶供應時間為每日下午2點半至5點，每套售價780元+10%，可享用九款精緻甜點包括「金冠盃巧克力」，金色獎盃造型包覆濃郁巧克力，演繹榮耀時刻的甜蜜滋味；「開心果巴巴露」以綠茵球場為概念，搭配由杜拜巧克力製成的足球，臨場感立現。



🟡世界杯足球賽連鎖餐廳優惠：



📍TGI FRIDAYS：

TGI FRIDAYS 星期五餐廳攜手 FIFA 官方贊助品牌百威啤酒，即日起至7月20日推出《GOAL！瘋足球》應援分享餐，精選三款人氣美式拼盤搭配百威啤酒2瓶，組合成888元、1099元及1199元三種優惠組合餐，從香辣墨西哥風味、經典美式肉食組合，到田納西威士忌風味與炸蝦拼盤，多款選擇適合好友揪團分享。同步推出百威啤酒6瓶優惠組合699元。



此外，TGI FRIDAYS 信義店、崇德店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。



▲TGI FRIDAYS 攜手百威啤酒推出三款應援分享餐，適合好友揪團分享。（圖／開展餐飲集團提供） 📍Texas Roadhouse：

Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「GO BIG！雙人啤酒套餐」號召球迷熱血開吃，即日起至7月20日推出「熱血套餐」與「傳奇套餐」兩款大份量雙人套餐，售價分別為1800元與2100元，「熱血套餐」主打經典火烤德州牛排搭配火烤豬肋排；「傳奇套餐」主餐可任選12oz肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣品項。兩款套餐皆含季節濃湯、開胃菜，以及生力生啤酒或指定飲品2杯。



另外，Texas Roadhouse 德州鮮切牛排復興店、台中店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。



📍LillA：

主打時尚加州料理與輕鬆餐酒氛圍的LillA，鎖定下班聚會與輕鬆觀賽客群，即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠。



▲LillA 即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠以應援世足。（圖／開展餐飲集團提供） 📍百威啤酒：

百威啤酒今年夏天將於台北花博公園圓山園區 MAJI² 集食行樂市集打造期間限定「百威啤酒世足主題空間」， 把世界盃觀賽氣氛搬進台北。即日起至7月20日，現場設置大型觀賽螢幕，讓球迷能在戶外同步收看賽事， 並結合足球互動裝置與主題場景，營造專屬世界盃的現場感。



活動期間特別規劃兩個週末（7月11、12日、7月18、19 日）推出限定互動體驗與足球挑戰，讓球迷不只看球， 也能跟著現場氣氛一起投入、一起歡呼。



📍SPORTS NATION運動餐廳：

SPORTS NATION運動餐廳於即日起至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。



▪️店家資訊：

地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)

電話：02-2760-0299



▲SOGO大巨蛋內的金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，用餐搭配轉播球賽最是歡樂。（圖／記者蕭涵云攝） 📍金色三麥：

金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。



金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。



尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。



▪️店家資訊：

微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓

京站店：台北市承德路一段1號4樓

南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓

美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F



▲金色三麥將推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠（圖／金色三麥提供） ※【

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2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）已正式開打，各通路皆推出各式優惠與活動應援，包含超商最優惠是咖啡第二杯10元，而星巴克也有滿額贈買一送一券，餐廳則推出大份量美食，並有666元啤酒暢飲活動。全家回應廣大球迷的熱情，