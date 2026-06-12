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趙曉慧：NSC象徵進入白宮核心決策圈

踩美國紅線！鄭麗文慘被「一刀切」

鄭麗文暗自較勁盧秀燕？美祭出最冷酷手段：取消會面

盧秀燕、黃國昌都成功！她吐槽「唯獨鄭被取消」：威信剩多少

國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應，痛批是「特定媒體惡意詆毀、行蹤全數保密」。對此，作家趙曉慧認為，這絕對是一件外交上的大地震，是極其嚴重的政治訊號。趙曉慧直言，美國國安會是白宮的大腦，可說是一個「距離美國總統最近」的幕僚單位，行事異常謹慎、精準，不可能因為行政疏失或「純保密」，讓一個台灣最大在野黨的黨主席在白宮門口人間蒸發。「為什麼台灣政治人物這麼重視見 NSC？理由只有一個，代表你的資訊直接進入白宮決策圈。」趙曉慧說明，對於台灣的政治人物來說，美國在台協會（AIT）只是初試的窗口，國務院是複試的官員，而白宮國安會（NSC）才是最後決定「錄不錄取妳」的主考官。趙曉慧提到，美方雖然會跟在野黨接觸，但他們極度厭惡台灣政治人物「來美國的路上，不斷發表損害美方利益的言論」。而鄭麗文在抵達華府前，在舊金山和紐約到處對媒體高喊「賴清德的新兩國論讓台灣陷入戰爭危機」、「台灣不當大國交易的棋子」。「這完全踩到美國的紅線，美國不分黨派目前的核心戰略是全力聯台抗中。」趙曉慧指出，鄭麗文在來華府的路上，一邊把台海危機的責任全推給台灣政府，試圖替北京洗白，一邊把美國形塑成一個會拿台灣當籌碼的「無良大國」；因此華府官員恐直接認定，鄭麗文不是來溝通的，是來挑釁台美互信、利用白宮做個人的政治秀，最直接的手段就是一刀切斷。趙曉慧強調，「言行不一」在華府絕對是一個致命傷，美方會認為跟鄭麗文談不出實質承諾，繼續見面只是浪費時間。鄭麗文嘴巴上跟AIT處長谷立言說，國民黨很重視台美軍事合作，但她後台的帳本一拆開之後發現，在立法院硬生生砍掉美方最看重的4700億AI與無人機防禦預算。此外，台中市長盧秀燕今年3月訪美時，順利進入了白宮西側的艾森豪行政辦公大樓，與國安會「資深主任層級」的官員晤談。趙曉慧表示，鄭麗文這次訪美，處處在行程天數和人數上跟盧秀燕「別苗頭」，要求待遇必須壓過盧秀燕、蔣萬安，以堆疊自己2028的正當性。趙曉慧點出，美方對鄭麗文的定性，就是一個「激進、紅統化、且在國內壓不住地方諸侯的空心主席」，原本只打算給她極低的層級，甚至傳出一度要把地點從白宮艾森豪大樓，降格改到AIT華府總部。當藍營內部不斷吹牛「獲得破格接待」後，美方為了避免被政治利用，乾脆祭出最冷酷的外交手段「直接取消會面」。「這對國民黨來說，為什麼是毀滅性的重擊？」趙曉慧直言，不論國民黨怎麼用「保密」來解釋，白宮放鄭麗文鴿子，就是美方對鄭麗文的「不信任投票」。畢竟盧秀燕順利進去了，黃國昌順利進去了，唯獨國民黨主席鄭麗文被取消。趙曉慧強調，這等於美國官方直接向台灣社會認證：「鄭麗文帶領的國民黨，不是美國可以信任的夥伴。」 這個「白宮吃閉門羹」的消息傳回台灣，鄭麗文這位被美國政府官方認證「不信任」的黨主席，她要為2026縣市長選戰站台輔選時，還剩下多少威信呢？