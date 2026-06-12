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▲法學雙博士、特級上將、外交官三冠王！泰長公主用「曼谷規則」改寫全球女囚命運（圖／美聯社／達志影像）

▲含著金湯匙卻拚出康乃爾雙博士 泰長公主一句「曼谷規則」 寫進聯合國歷史（圖／截自泰國媒體）

▲含著金湯匙卻拚出康乃爾雙博士 泰長公主一句「曼谷規則」 寫進聯合國歷史（圖／截自泰國媒體）

泰國王室宮務處12日宣布，泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）逝世，享年47歲。這位被泰國民眾與國際社會尊稱為「法學家公主」的王室成員，將法學知識與慈悲心結合，一生致力推動司法改革、提升弱勢群體生活，並把泰國司法標準推上國際舞台。根據泰國PBS報導，公主在2022年12月於呵叻府訓練愛犬時，因心臟問題突然失去意識病倒，隨即被送往泰國紅十字會朱拉隆功醫院，醫療團隊長期透過心肺與腎臟維生設備密切照護。直到2026年，醫療團隊發現她因血液與腹腔感染導致病情急速惡化，最終王室於12日證實了她的離世。1978年12月7日出生的帕差拉吉帝雅帕公主，從小就展現驚人毅力。2001年她同時拿下兩所大學的法學與政治學學士學位，隨後赴美深造，在康乃爾大學一口氣取得法學碩士與博士學位。她不僅順利考取泰國律師資格，更曾在紐約的泰國駐聯合國代表團工作，累積了相當豐富的國際實務經驗。返回泰國後，她在曼谷及其他地區的檢察總長辦公室任職，最高曾擔任專家級檢察官。泰國女性受刑人數量在全球名列前茅，她長期為這群弱勢群體發聲，呼籲進行刑罰改革。2006年，她發起「希望計畫」（Inspire Project），不只提供物資，還透過烹飪、農業等職業訓練，協助改善女性受刑人的生活條件，並保障孕婦與隨監兒童的醫療福利。這項計畫後續更擴大至曾犯錯的青少年，給予他們重新開始的機會。2012年至2014年間，她出任泰國駐奧地利大使，期間與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）建立深厚合作關係。她在外交舞台上最重要的成就，是推動全球首份關注監獄女性權利的國際標準——「曼谷規則」（The Bangkok Rules），並於2010年獲聯合國大會正式通過，成為各國監所對待女性受刑人的重要參考準則。回到泰國後，她獲任命為UNODC的東南亞法治大使，持續推動泰國刑事司法系統改革，特別關注泰國對僅持有少量毒品者動輒判處重刑的現象，致力讓刑罰更符合比例原則。除了司法與外交領域的耕耘，公主也投身軍事與國家安全工作，完成嚴格軍訓後，於2025年8月獲晉升為女性特級上將，擔任皇家衛隊司令部副司令。私底下的她，則熱愛跑步、馬術，以及訓練軍犬——而那場改變她一生的意外，恰恰就發生在她與愛犬訓練的過程中。無論是檢察官、外交官還是軍官，帕差拉吉帝雅帕公主一生秉持先王宏願，用法律的專業與人性的慈悲，給予那些跌入體制底層的人重新站起來的機會。她讓泰國的司法理念走向國際舞台，更在無數獄中女性與青少年的生命中，留下了不可磨滅的印記。如今，這位被尊稱為「法學家公主」的王室成員雖然離世，但她推動的「曼谷規則」與「希望計畫」，將持續在世界各地的監所中發揮影響力，延續她未竟的志業。