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帕公主一直以來都是保守派與軍方的最高希望，是這代泰國王室成員中，唯一具備全方位實力的人選：擁有美國法學博士學位、具備國際與泰國官僚系統經驗，還擁有皇家衛隊上將的軍銜。

帕公主死後，焦點轉往21歲的提幫功王子（Prince Dipangkorn Rasmijoti），

有關他健康與發展受限的傳聞一直存在，加深了外界對於他能否掌控軍隊、調和宮廷派系、贏得新時代民眾信任的質疑。

從政治學的角度，當無法選出被廣泛接受的繼承人時，猜忌與派系鬥爭將達到頂峰。

因病昏迷長達3年多的泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha，簡稱帕公主），11日晚間在曼谷朱拉隆功國王紀念醫院辭世，享年47歲。長期批評泰國君主制及軍政府、流亡日本的知名泰國學者Pavin Chachavalpongpun，12日在臉書發文警告，帕公主之死的潛在風險可能比外界想像的還大，因為這不僅僅是王宮內的悲劇，更象徵泰國菁英階層為維持王室穩定，所規劃的下一代繼承結構徹底崩解。Pavin Chachavalpongpun指出，要理解此次繼承危機的嚴重性，必須先知道，這使她獲得資本集團、公務系統及軍方的廣泛認可。更重要的是，她原本被定位為皇家資產管理局的掌舵者，她的離世可能切斷泰國體制確保權力「平穩過渡」的唯一橋樑。Pavin Chachavalpongpun表示，按照傳統，他是法定的王位繼承人，但他是否準備好接班，卻是泰國高層多年來都不願公開的隱憂，若是提幫功繼位後，無法果斷決策，那極可能需要設立攝政委員會，但這又會引發代理人之爭，讓軍方將領、企圖幕後操控王權的政治菁英內鬥。Pavin Chachavalpongpun提到，泰國王位繼承人之爭，從現任泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）與第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的兒子，之前突然返國引發的轟動可見一斑。儘管他們只是短暫返泰，隨後再次被拒絕入境，但這種對「已被驅逐、流亡的王子，一會開門，一會又關上門」的舉動，反映王室內部尚未解決的矛盾與猶豫。就算，余娃提達之子能獲得部分民意支持，但他們長期不在泰國，與軍隊脫節，被軍方視為難以預測、不可掌控，未必願意保護既得利益集團，並非軍方理想的合作對象。至於泰國王室另外2位女性成員，希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari，余娃提達所生）則缺乏權力基礎與官僚歷練，備受敬仰的詩琳通公主（Princess Sirindhorn，瓦吉拉隆功之妹）又年事已高（71歲），無法指望能長期保障體系穩定。最後，Pavin Chachavalpongpun總結道，目前，泰國軍方、樞密院與壟斷龐大資產的權力集團，已開始尋找、拉攏剩餘的潛在繼承人，希望確保自身利益。這種不確定性，將迫使國家加強資訊控制，阻隔民眾對王位繼承事宜的審視，以防民眾看見內部裂痕與結構性脆弱。