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Claude Fable 5有多強？

Claude Fable 5是什麼？

怎麼使用Claude Fable 5？

一般人可以怎麼用？

從示範的影片來看，AI能看懂圖片、分析畫面、協助寫程式，甚至能像真人一樣一步步判斷情況，自己完成複雜任務。以往AI像很會回答問題的助理，你問，它答，但Claude Fable 5更像是一名住在電腦裡的同事，能看懂你給的資料，拆解任務，自己找方法執行，還能在過程中修正錯誤。Anthropic最新推出Claude Fable 5，被視為Claude目前最強公開模型之一。它不只會聊天，還能看懂截圖、協助製作App原型，甚至能靠遊戲畫面自己玩《Pokémon FireRed》破關，展現AI從「回答問題」走向「完成任務」的新階段。Claude Fable 5最讓工程師有感的地方，就是能理解圖片和畫面，舉例來說，丟給它一張網站截圖、App畫面，或是一份複雜圖表，就能進一步理解畫面結構、抓出重點資料，甚至協助做出類似的網頁或App原型。在Anthropic展示Claude Fable 5能只靠遊戲畫面截圖，遊玩《Pokémon FireRed》並完成破關，AI已經具備接近「做事」的能力。Claude Fable 5在工程圈引發討論，主要是因為它的寫程式能力大幅提升。像是在支付公司Stripe在測試中，把一個多達5000萬行的Ruby舊程式碼庫交給Fable 5處理，結果AI只花約1天，就完成原本可能需要整個工程團隊花超過2個月手動處理的遷移任務。Claude Fable 5是Anthropic推出的新一代AI模型，屬於高階版本模型，具備複雜推理、長時間任務、軟體工程、資料分析與視覺理解。Claude Fable 5更會「做事」，例如上傳一份文件，可以提供摘要，還能找出重點、整理成表格、提出下一步建議。上傳網頁截圖，它不只描述畫面，還能理解版面結構，甚至協助做出類似的App或網站原型。一般使用者想使用Claude Fable 5，可先到Claude官方網站或下載Claude App，登入帳號後，在模型選單中查看是否已開放Claude Fable 5。依Anthropic公告，6月22日前，Pro、Max、Team與seat-based Enterprise方案用戶可在不額外付費情況下體驗Fable 5；6月23日起，若要繼續使用，將需要使用付費。對一般使用者來說，Claude Fable 5最有感的用途不一定是寫大型程式，而是未來可能幫忙處理更多日常工作，例如整理大量文件、讀懂報表、分析截圖、做簡報草稿、產生網頁原型，甚至協助檢查工作流程哪裡出錯。